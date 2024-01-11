Семья основателя Samsung продает акции на $2 млрд, чтобы уплатить налог на наследство

Члены семьи основателя Samsung продают свои акции Samsung Electronics и других дочерних компаний на сумму почти $2,12 млрд. Деньги нужны, чтобы выплатить почти $11 млрд налога на наследство, которое они получили после смерти в 2020 г. Ли Гон Хи, превратившего Samsung в мирового гиганта.



Семья расстается с акциями компании

Члены семьи основателя Samsung Group планируют продать свои акции Samsung Electronics и других дочерних компаний на сумму почти $2,12 млрд (2,8 трлн вон), сообщило корейское информационное агентство Yonhap news.

По данным газеты The Wall Street Journal, 10 января 2024 г. состоялась сделка по продаже почти 30 млн акций Samsung Electronics на сумму около $1,64 млрд, что составляет примерно 0,5% акций гиганта производства бытовой техники и чипов.

Дорогое наследство

Основал компанию Samsung в 1940 г. предприниматель Ли Бен Чхоль (Lee Byung-chull). Его сын Ли Гон Хи (Lee Kun-hee) управлял бизнесом с 1987 г. по 2014 г. Он осуществил глобальные реформы и превратил находившуюся в сложном положении Samsung в компанию с мировым именем.

Ли Гон Хи скончался в 2020 г. на 79 году жизни, оставив наследство на более $27 млрд, которое стало крупнейшим в новейшей истории Южной Кореи, как писало в 2021 г. издание The Korea Herald.

Фото: Samsung Ли Гон Хи оставил семье после своей смерти в 2020 г. наследство в $27 млрд, за которое нужно уплатить налог в $11 млрд

Наследники получили также один из крупнейших в мире счетов по налогу на наследство, на сумму около $11 млрд. Члены семьи воспользовались правом на рассрочку сроком до пяти лет и платят с апреля 2021 г.

Нынешняя продажа пакета акций, пишет Yonhap news, рассматривается как направленная на уплату налогов на наследство.

Благотворительность после тюремного срока

Налог в $11 млрд — это еще не все, что выплатила семья Ли Гон Хи после его смерти. Согласно заявлению, опубликованному Samsung Electronics в апреле 2021 г. от имени семьи, они планировали вернуть большую часть унаследованного богатства обществу. Об этом писал The Korea Herald. Беспрецедентное пожертвование должно включать произведения искусства и антиквариат на сумму почти 10 трлн вон, а также 1 трлн вон на улучшение системы здравоохранения страны.

По словам представителей Samsung, семья делает пожертвования, чтобы выполнить обещание, данное покойным Ли Гон Хи в 2013 г. Магнат, который столкнулся с публичной критикой за то, что создавал тайные фонды (slush funds) с использованием банковских счетов на имя третьих лиц, пообещал заплатить причитающиеся налоги и вернуть обществу все средства, которые он накопил незаконным образом.

Сеульский суд признал Ли Гон Хи виновным в злоупотреблении доверием и приговорил его к 3 годам тюрьмы условно и штрафу в размере 110 миллиардов вон ($89,2 млн) в 2009 г. В апреле 2008 г. прокуратура Южной Кореи уже обвиняла его в уклонении от уплаты налогов. При этом правоохранительные органы не решились брать его под стражу, так как это могло стать «значительным ударом» по структуре корпоративного управления компании и негативно отразиться на экономике всей страны.

В 2014 г. Ли Гон Хи перенес инфаркт и передал фактическое управление компанией своему сыну Ли Чжэ Ену (Lee Jae-yong). За ним тоже числятся нарушения закона.

Впервые его он был задержан в феврале 2017 г. Арест был связан с коррупционными делами бывшего президента Республики Корея (РК) Пак Кын Хе (Park Geun-hye). Ли Чжэ Ен был признан виновным в финансовых махинациях и получил пять лет лишения свободы. В список обвинений вошли взяточничество, растрата, укрывательство незаконных доходов, упомянутый нелегальный перевод средств за рубеж, а также лжесвидетельство при даче показаний.