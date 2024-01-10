Россия получила суверенный аналог «Википедии». Тестирование завершено, до запуска считанные дни. Опрос

В России завершилось бета-тестирование проекта «Рувики», который позиционируется в качестве российского аналога «Википедии». Сервис готов к полноценному запуску. Судьба оригинальной «Википедии» в России пока не решена, но в стране уже предпринимались попытки ее блокировки

Российское вместо иностранного

Российская онлайн-энциклопедия «Рувики» выходит из стадии бета-тестирования. Проект готов к запуску, который намечен на 15 января 2024 г. Тестирование «Рувики» длилось немногим более полугода – энциклопедия заработала в ограниченном режиме в конце июня 2023 г. В течение 2024 г. финальная версия проекта получит множество функций, которых нет в оригинальной «Википедии», аналогом которой «Рувики», по сути своей, и является.

В частности, как пишут «Известия», российская энциклопедия будет поддерживать форматы подкастов и видеороликов, а также появится функция аудиопересказа как полной статьи, так и ее сокращенной версии. Помимо этого, «Рувики» обзаведется системой профилей пользователей и возможностью персонализации контента.

Система пользователей нужна, в том числе, для пополнения архива статей энциклопедии. Как сообщили изданию разработчики «Рувики», автором может стать любой пользователь. К моменту финального запуска сервис насчитывал более 1,94 млн статей.

Скопировать идеи «Википедии»

Одна из особенностей оригинальной «Википедии» – это возможность прочесть статью на одну тему на нескольких языках мира. Сами статьи, в зависимости от выбранного языка, при этом часто имеют различия, иногда кардинальные – они могут содержать разные объемы информации.

В «Рувики» тоже предусмотрена поддержка различных языков, но упор сделан на те, что используются на территории России. По словам разработчиков, к моменту запуска российская энциклопедия получила поддержку 20 языков народов России, включая бурятский, ингушский, башкирский и пр. В течение 2024 г. этот список увеличится как минимум в полтора раза.

Также в сервисе существует система ранжирования статей. Проверенные публикации могут быть «выверенными» или «рецензированными» – первые подготовлены редакцией «Рувики», а вторые – при помощи экспертов.

Девять лет ожидания

Идею по созданию отечественного аналога «Википедии» российские власти впервые высказали в ноябре 2014 г. За прошедшие с того момента годы в стране появилось внушительное количество сервисов подобного рода, но к моменту публикации материала ни один из них не мог сравниться с оригиналом ни по удобству использования, ни по количеству статей.

«Рувики» – лишь один из множества отечественных клонов «Википедии». В этом же списке, помимо прочих, числятся проекты «Руниверсалис» и онлайн-версия «Большой российской энциклопедии».

Власти были готовы выделить крупную сумму на создание полноценного суверенного заменителя «Википедии». К примеру, в июле 2019 г. подобный сервис было решено строить силами создателей «Большой российской энциклопедии», а через три месяца определились бюджет проекта и сроки его завершения – 2 млрд руб. и весна 2022 г. Однако к 10 января 2024 г. проект так и не был доведен до финала.

Блокировка не за горами?

В течение последних девяти лет российские власти много раз говорили о необходимости блокировки «Википедии» на территории России. Причины для этого назывались самые разные, но после 24 февраля 2022 г. чаще других упоминается отказ «Википедии» удалять некую «недостоверную информацию» о событиях, начавшихся в этот день. Также против компании Wikimedia Foundation, которая занимается развитием «Википедии», на регулярной основе составляются протоколы за неудаление подобных материалов – за один только 2023 г. Роскомнадзор выписал 12 административных протоколов по ч. 2, ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»). Общая сумма штрафов достигла 22,4 млн руб., по информации «Известий».

Стоит отметить, что власти уже доказали, что вполне могут перейти от слов о блокировке энциклопедии до реального ограничения доступа к ней. Так, в 2015 г. «Википедия» попала в «черный список» Роскомнадзора из-за статьи о запрещенных в России веществах. Через некоторое время санкции были отозваны.

В декабре 2023 г. в России прекратило работу сообщество «Викимедиа.ру» которая на протяжении 15 лет занималось поддержкой энциклопедии «Википедии» в стране.

Пока нельзя предсказать, потеряют ли россияне доступ к «Википедии» после полноценного запуска «Рувики». Но тут стоит вспомнить слова главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна – в апреле 2023 г. он выступил против блокировки этой энциклопедии в России. В своем Telegram-канале он написал, что ограничивать доступ к всемирной энциклопедии можно будет лишь тогда, когда в стране появится полноценный ее отечественный аналог. «Причем он должен не только содержать верифицированные материалы, но и иметь столь же удобный интерфейс», – добавил Хинштейн.



