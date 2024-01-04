Умер Никлаус Вирт, создатель языка Pascal

Умер Никлаус Вирт

Умер Никлаус Вирт (Niklaus Wirth), великий теоретик программирования, пионер различных наук, связанных с информационными технологиями, наиболее известный как создатель языка программирования Pascal.

На момент смерти Вирту было 89 лет. Как сообщают многочисленные зарубежные СМИ, он умер 1 января 2024 г. в собственном доме в окружении семьи.

Никлаус Вирт родился 15 февраля 1934 г. в Швейцарии.

Он работал доцентом на факультете компьютерных наук Стэмфордского университета и профессором информатики в Швейцарской высшей технической школа в Цюриха, откуда вышел на пенсию в 1999 г.

За время преподавательской работы Вирт дважды брал годичные творческие отпуска, чтобы поработать в лаборатории Xerox PARC, известной созданием компьютерной мыши, оконного интерфейса и прочими разработками, ныне получившими повсеместное распространение.

19 июня 2007 г. Никлаусу Вирту была присуждена ученая степень Почетного доктора Российской академии наук.

Языки Никлауса Вирта

Самое известное творение Никлауса Вирта - язык программирования Pascal, разработанный им в 1970 г.

Помимо него Никлаус Вирт был главным создателем языков программирования Euler (в 1965 г.), PL360 для серии мейнфреймов IBM/360 (в 1966 г.), ALGOL W (в 1968 г.), Modula (в 1975 г.), Modula-2 (в 1978 г.), Oberon (в 1987 г.), Oberon-2 (в 1991 г.) и Oberon-07 (в 2007 г.), а также операционной системы Oberon.

Языки программирования Вирта обычно отличала ясность, простота и эффективность, благодаря чему в свое время они получили широчайшее распространение и оказали сильное влияние на развитие структурного программирования как явления и на дальнейшую разработку языков программирования.

Pascal в свое время был самым распространенным коммерческим языком программирования. Он лег в основу знаменитого компилятора Turbo Pascal компании Borland, на базе которого были созданы Object Pascal и Delphi.

Редакция CNews вместе с программистами всего мира скорбит о Никлаусе Вирте, великом теоретике компьютерных наук, практике программирования и пионере современных информационных технологий.