Власти переводят российских охотников в цифру, но мешают «неактуальные» базы МВД

В рамках платформы «Гостех» планируется осуществить цифровизацию регулирования в сфере охотничьей деятельности. Мероприятия включают отказ от бумажных охотничьих билетов, перевод выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронный вид и создание мобильного приложения для инспектора с работой в офлайновом режиме. Но проблемой является «неактуальность» баз данных МВД.

Цифровизация охотничий деятельности

На платформе «Гостех» планируется создать типовую платформу цифровизации работы органов власти в сфере охотничьей деятельности. Об этом глава Управления цифрового развития Липецкой области Ирина Воронина и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха - Якутия Анатолий Семенов рассказали на конференции «Цифровая эволюция».

Планируется перевести в цифру четыре сервиса: получение охотничьих билетов, выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, мониторинг охотничьих ресурсов и охотничий надзор.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует автоматизация в данной сфере. Среди регионов цифровизированы лишь 25% (23 субъекта федерации).

Проблемы современных охотников

Отсутствие цифровизации охотничьего дела приводит к целому ряду проблем. Во-первых, отсутствует возможность проверки охотничьих билетов. Сейчас гражданин может иметь несколько охотничьих билетов. Если он с одним поедет в некий регион и там его аннулируют, то на территории другого региона он сможет продолжить пользоваться другим билетом.

Кроме того, отсутствует правовое регулирование актуализации охотничьих билетов. Во многих регионах реестры охотничьих билетов нуждаются «в чистке», например, в части охотничьих билетов, чьи обладатели умерли.

Для гражданина проблемой является потеря охотничьего билета: в этом случае ему необходимо заново его получать. Также для заказа охотничьего билета через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) требуется загружать фотографию в специальном формате, что вызывает трудности пользователей. После этого требуется очное посещение для получения охотничьего билета.

Отдельная проблема - неактуальность баз данных Министерства внутренних дел (МВД), с которыми происходит сверка при выдачи охотничьих билетов. Из-за недостоверных сведений заявителю может прийти отказ. Кроме того, заявление на выдачу охотничьего билета должно быть рассмотрено в течение пяти дней, а ответ от МВД приходит в течение 14 дней. Если билет был выдан, а затем от МВД приходит информация о наличии у заявителя судимости, охотничий билет подлежит аннулированию.

Разработчики региональных платформ цифровизации сферы охоты

Разработчик Продукт Регионы "Крафт системз" АИС "Госохотреестр" Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область "Барс груп" ГИС "Охотоуправление" Новосибирская область "Юнии ИТ" "Охота+" Ханты-Мансийский автономный округ ИП Водопьянов ГИС "Охотнадзор" Лицецкая область "Смарт Консалтинг" "Digit Вис Охота" Алтайский край, Амурская область, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Карелия, Томская область, Республика Саха - Якутия, Волгодская область, Мурманская область "Информационные системы и сервисы" (ИСиС) "ИС.Сокол" Республика Тыва, Сахалинская область, Курганская область, Забайкальский край, Республика Северная Осетия, Республика Ингушетия, Кемеровская область "Фокском" ИС "Охотуправление" Тюменская область

Источник: CNews Analytics

Следующая проблема - выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в бумажном виде. Причем заявителю необходимо приходить дважды: в первый раз - за получением разрешения, во второй - за сдачей отчетности.

«Напоминания» для охотников отсутствуют, а в случае непредоставления отчетности соответствующее лицо будет привлечено к административной ответственности. Как подчеркивает Анатолий Семенов, это неудобно из-за больших территорий. Также на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) отсутствует информация о начале охотничего сезона.

В сфере надзора за охотничий деятельностью отсутствуют: карта с отображением охотничьих угодий, единая база охотничьих ресурсов, инструменты для инспекторов по проведению проверок, электронные чек-листы, единая связка охотничьих билетов - нарушение - отчет.

Кто разрабатывает для регионах платформы для цифровизации охотничий деятельности

Сейчас разработчиками ПО для управления охотничьими ресурсами в регионах являются семь компаний. Продукт «Digit Охота» от «Смарт Консалтинг» используется в десяти регионах, ИС «Сокол» от «Информационные системы и сервисы» (ИСиС) - в семи регионах. Также в отдельных субъектах федерации используются решения от «Краф Системз» (продукт - АИС «Госохотреестр»), «Барс Груп» (ГИС «Охотоуправление»), «Юнии Ит» («Охот+), ИП Водопьянов (ГИС «Охотнадзор») и «Фокском» (ИС «Охотоуправление»).

Какие функции планируется автоматизировать и перевести в цифру

Параллельно с «Гостех», Минприроды разрабатывает ГИС (государственная информационная система) «Охота». Воронина считает необходимым разграничить, какие функции будут решаться на федеральном уровне, какие - на региональном.

Планируется создать на базе ГИС «Охота» единый охотничий билет и соответствующий единый реестр. Сам охотничий билет будет переведен в цифровую, безбумажную форму и станет доступен в личном кабинете на ЕГПУ с QR-кодом для проверки и дальнейших отчетов. Биометрическая информация будет подгружаться из ЕБС (единая биометрическая система).

Базовые функциональности цифровых платформ охотничьей сферы и поддерживающие их вендора

Функциональность Поддерживающий функциональность вендор Количество регионов внедрения По выдаче охотничьих билетов Автоматизирован процесс выдачи и аннулирования охотбилета (ОБ), (проверки действительности паспорта и прописки - наличия (отсутствия) судимости, проверка фотографии), передача сведений в региональную витрину данных "Крафт Системз" 1 "Барс Груп" 1 "Юниит" 1 ИП Водопьянов 1 "Смарт Консалтинг" 2 "Информационные системы и сервисы" (ИСиС) 2 Сервис интеграции с ГИС ГМП (проверка в процессе оказания услуг наличия сведений о платежах госпошлины, отправка начислений на оплату госпошлины, запрос на поиск по данным плательщика оплаченного сбора за пользование объектами животного мира) "Барс Груп" 1 "Смарт Консалтинг" 2 ИП Водопьянов 1

Должны быть обеспечены: интеграция с реестром льготников и реестром ЗАГС, исключение отказа в выдаче охотничьего билета по причине отсутствия ответа через СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия), ведение реестра коренных народов. Все это поможет исключить человеческие ошибки ввода, но при этом необходимо «надавить» на МВД для актуализации их баз данных, считает Воронина.

Другая инициатива - создание суперсервиса для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронном виде. Оно поможет исключить необходимость очного визита, обеспечит оплату пошлин на ЕПГУ без необходимости подтверждения оплаты, автоматический расчет квот и предоставление напоминания о необходимости сдачи отчетности.

Это, в том числе, поможет планированию регулирования численности животных, так как охотники представляют из себя «большой ресурс» по сбору данных. говорит Семенов. Будет возможно предоставить три варианты развития событий: негативный, оптимистический и позитивный.

Автоматизирован должен быть и процесс охотничьего надзора вместе с введение риск-ориентированного подхода в данной сфере. Для инспекторов должно появится мобильное приложение с возможностью работы в офлайн-режиме и проверки по QR-коду. Для охотников должна быть введена функция направления жалоб на действия инспекторов.

Затраты на доработку системы

Стоимость доработки существующих информационных систем «Барс груп» оценил в 50-200 млн руб., «Смарт Консалтинг» - в 112 млн руб., ИСиС - в 9 млн руб., «Крафт Система» - в 20-90 млн руб., ЮНИИТ - в 70 млн руб., ИП Водопьянова - в 20 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе разработчики оценили в 500 тыс. - 3 млн руб., стоимость обслуживания - в 500 тыс. - 1,5 млн руб.

Пилотными регионами станут восемь субъектов федерации: Липецкая, Челябинская, Новосибирская, Кемеровская и Тюменская области, республика Якутия, Ханты-Мансийский округ и Забайкальский край.