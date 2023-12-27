Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз

Арбитражный суд Москвы установил действительную стоимость активов АО «Т-платформы» в 343 млн руб. Определением суда стоимость в прошлом известного разработчика суперкомпьютеров снизилась в 16 раз — с 5,6 млрд руб. в 2016 г.



Действительная стоимость установлена

Арбитражный суд Москвы установил действительную стоимость активов АО «Т-платформы», в прошлом известного разработчика суперкомпьютеров, в 343 млн руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на определение суда.

В бухгалтерской отчетности от 31 декабря 2016 г. стоимость активов АО «Т-платформы» составляла 5,6 млрд руб. 29 сентября 2022 г. компания была признана банкротом. В бухгалтерском балансе за 2022 г. ее активы оценены уже в 342,95 млн руб.

Куда делись миллиарды?

Первые серьезные проблемы у «Т-платформ» появились в марте 2019 г., когда под арестом оказался ее основатель Всеволод Опанасенко. Он проходил по уголовному делу о мошенничестве, связанному с поставкой компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» в Министерство внутренних дел за 357,1 млн руб. Об этом писал CNews.

К концу 2019 г. «Т-платформы», по сути, прекратили реальную деятельность. В октябре 2021 г. с подачи соответствующего иска компанией АО «Рамэк-ВС» началась история банкротства «Т-платформ». К тому моменту у разработчика накопился внушительный список кредиторов, перед которыми у нее образовался солидный долг.

Фото: «Байкал электроникс» Суд оценил стоимость компании «Т-платформы», когда-то известной как разработчик процессоров «Байкал», в 343 млн. руб.

5 октября 2021 г. в Арбитражный суд Москвы с иском к «Т-платформы» обратился Минпромторг. Суд вынес решение, согласно которому организация должна выплатить государству 3,26 млрд руб.

В рамках этой суммы 2,76 млрд руб. взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. «Т-платформы» должна была разработать линейку серверов, ноутбуков, рабочих станций и др. на базе отечественного процессора Baikal и на базе процессоров x86. Все эти проекты должны были быть реализованы еще до 30 ноября 2019 г., но этого не произошло.

Суперкомпьютер

«Т-платформы» зарегистрировала дочернюю компанию «Байкал электроникс» в январе 2012 г. в Москве. «Байкал электроникс» — разработчик линейки процессоров «Байкал».

Премьера «Байкал-М» состоялась в октябре 2019 г., но даже на тот момент он не был суперсовременным, так как основывался на техпроцессе 28 нм, тогда как тогда вовсю использовались 14- и 10-нанометровые чипы.

В октябре 2021 г. начался выпуск новинок — серверных чипов Baikal-S. Также летом 2021 г. состоялся анонс процессоров Baikal-M2, Baikal-L и Baikal-S2 для различных категорий электроники.

Производство всех процессоров «Байкал» остановилось 27 февраля 2022 г. — их годами выпускала тайваньская компания TSMC, которая поддержала антироссийские санкции, введенные в ответ на события 24 февраля 2022 г. Наладить их выпуск на территории России не представлялось возможным — в стране не было подходящих для этого производственных мощностей.

В декабре 2023 г. CNews стало известно, что в России выпустили программно-аппаратный комплекс (ПАК) на российских процессорах Baikal. ПАК состоит из сервера с платой на процессоре Baikal-S, который выступает в качестве быстрой системы хранения данных (СХД). А также включает в себя СХД «Дататека» с платой на процессоре Baikal-M, которая выступает в качестве медленного СХД (холодного хранения данных).

Используемые материнские платы в ПАК производятся на отечественных мощностях компании ЗАО «ИТС». Корпус ПАКа изготавливают на заводе в Мытищах. Сборка аппаратной части проводится в Московской области. Контрактным сборщиком выступает компания «Элпитех».