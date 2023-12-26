Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года

«Катюша стала первой компанией, которая вступила на путь импортозамещения печатной техники 5 лет назад», — утверждает Роман Верховский, управляющий партнер группы компаний «Катюша». Находясь в жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей, Катюша направила основные усилия на глубокую локализации комплектующих, а также на разработку отечественного программного обеспечения по контролю и обеспечению безопасности печатной инфраструктуры.

Курс на локализацию

После ухода части зарубежных производителей группа компаний «Катюша» столкнулась с возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей, а также с необходимостью увеличивать производственные мощности. Сосредоточив усилия на повышении объемов производства оборудования, Катюша совместно с российскими подрядчиками, уже к концу года, значительно нарастили объемы производства, удовлетворив потребности своих заказчиков печатной техники, выросшие в 5 раз.

Вендор держит курс на локализацию производства. «Использование отечественных компонентов и разработка отечественного программного обеспечения является приоритетными задачами для нашего развития и соответствуют программе импортозамещения», — отметил Роман Верховский. — «Мы являемся единственным российским вендором, который выполнил указ Президента Российской Федерации № 166 от 30 марта 2022 года «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», то есть решения для сервиса печати Катюша могут поставляться в объекты критической инфраструктуры».

Особенность подхода Катюша — построение экосистемы

Стоит отметить, что заказчики, много лет приобретавшие технику у западных производителей, испытывают дефицит запасных частей. В данной ситуации, в уходящем году Катюша сосредоточилась на расширении партнерской и сервисной сети. Были подписаны контракты с пятью крупнейшими ИТ дистрибьютерами и с более чем 360 сервисными партнерами. Во многом благодаря этому, повысилась доступность и улучшилась логистика оборудования, расходных материалов и запасных частей.

Сотни инженеров из региональных сервисных партнеров по всей стране прошли очные курсы обучения технике в собственном учебном центре Катюша в Москве. Таким образом, во всех крупных городах есть квалифицированные специалисты, готовые оказать поддержку пользователей 24/7.

Отмечаем, что для техники, поставляемой по каналам «параллельного импорта», существуют серьезные проблемы как с расходными материалами, так и с доступом к надлежащей сервисной поддержке. Все это создает очевидные проблемы для заказчиков и увеличивает стоимость парка печатной техники, в итоге мотивируя к переходу заказчиков на российские решения печати.

Подводя итоги года, можно сказать, что отечественным производителям и производителям из дружественных государств удалось успешно удовлетворить потребности рынка печатной техники Российской Федерации. В то же время, Катюша продолжает инвестиции в разработку и локализацию, что уже позволило выпустить на рынок несколько обновленных моделей, проведя модернизацию на основе отзывов потребителей и исходя из конкурентной ситуации, гибко реагируя на технические и ценовые запросы рынка.

В 2024 году Катюша планирует увеличивать степень локализации и технологической независимости. «Переход на российские комплектующие повышает степень импортонезависимости процесса производства изделий, технологическую независимость и вовлеченность российских производителей из разных отраслей, предоставляя им новые сферы сбыта», — отметил Владислав Сивер, управляющий партнер группы компаний «Катюша».

Экосистема печати

Особенность подхода Катюша – построение экосистемы, в которую помимо самих устройств печати, входят программное обеспечение по контролю корпоративной печати, а также технологические и сервисные партнеры по всей стране. «Вендор создал инфраструктуру федерального масштаба на базе собственных филиалов и партнерских сервисных центров, которых в сумме уже сейчас более 360 по всей территории страны», — отметил Максим Виноградов, управляющий партнер группы компаний «Катюша». Наличие вендорской сервисной поддержки обеспечивает доступность расходных материалов, запасных частей и профильных специалистов, что обеспечивает бесперебойную работу техники и снижает риски на стороне заказчиков».

По словам производителя, продукция Катюша уверенно расширяет присутствие на рынке, в том числе и на рынках государств СНГ и дальнего зарубежья. Принтеры и МФУ Катюша представлены в Казахстане и Белоруссии, вендор и дальше планирует экспансию на рынки Центральной и Юго-Восточной Азии.