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В России запущено мощное производство БПЛА

Разработчик дронов «Транспорт будущего» запустил первую очередь завода в Тольятти по производству беспилотников. В 2024 г. планируется выпуск более 1,5 тыс. дронов. Самарская область одной из первых включилась в реализацию федерального проекта развития отрасли БПЛА до 2030 г. Потенциал этого рынка оценивается в один трлн руб. в год.

Запуск производства

Разработчик дронов «Транспорт будущего» запустил первую очередь завода в Тольятти (Самарская обл.) по производству беспилотников, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление представителей компании.

«Транспорт будущего» планирует произвести более 1,5 тыс. агродронов и других типов беспилотных авиационных систем (БАС) массой более 10 кг в 2024 г.

Запуск второй очереди завода запланирован на июль 2024 г., третьей — на декабрь 2024 г., сказал генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко. На этих этапах компания наладит ежегодный выпуск по 400 тыс. винтов, драйверов и электрических двигателей, а также 100 тыс. полетных контроллеров. В перспективе «Транспорт будущего» рассчитывает выпускать по 10 тыс. БАС в год.

Общий объем инвестиций «Транспорта будущего» составил 7 млрд руб., из которых более 2 млрд — это вложения в строительство завода в Тольятти, а остальное — разработка беспилотников, уточнил Козаренко. В планах компании создать семь моделей дронов.

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Фото: «Транспорт будущего»
«Транспорт будущего» в перспективе планирует производить по 10 тыс. БАС в год

Помимо создания самих беспилотников компания займется разработкой мобильных комплексов для наземного обслуживания агродронов и системами безопасного использования дронов внутри транспортных коридоров.

Китайские санкции

Россия очень пострадала от ограничений Китая на экспорт дронов весом от 4 кг и запчастей для них, введенных 1 сентября 2023 г. Об этом писал CNews.

Импортозаместить такие дроны на момент выхода материала возможности не было. По прошествии с введения новых экспортных правил менее трех недель в России образовался дефицит беспилотников, в особенности применяемых в современном аграрном деле. В этой сфере почти все БПЛА весят более 4 кг — масса многих моделей и вовсе достигает 40 кг.

Цены подскочили, притом в некоторых случаях в два раза, особенно на продукцию китайских компаний DJI и XAG.

Развития российских БПЛА

Объем российского рынка беспилотников к концу 2023 г. превысит 50 млрд руб. Эту цифру привел заместитель главы Минпромторга Василий Шпак на заседании президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиасистем в мае 2023 г. Потенциал гораздо больше. Инвестиционный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» (НТИ) Дионис Гордин в августе 2023 г. оценил его в один трлн руб. в год.

Основные производители дронов сейчас в России — компании «Геоскан», «Финко», Zala Aero (дочерняя компания концерна «Калашников») и «Птеро». Помимо перечисленных компаний, госзаказ могут удовлетворить ЛМТ, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, «Радар ммс», «ВР-Технологии», AeroGlobe.

Минпромторг подготовил федеральный проект развития российских БПЛА в августе 2023 г. Он рассчитан до 2030 г. и включает множество пунктов, в том числе создание научно-производственных центров по всей стране с опорным центром в России. По подсчетам автором проекта, потратить на это придется в пределах 270 млрд руб.

Проект Минпромторга предполагает наращивание объемов производства БПЛА — суммарное число выпущенных российских БАС должно вырасти с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. в период с 2024 по 2030 гг.

По информации Национальной технологической инициативы (НТИ), Самарская область в числе первых подала заявку на открытие научно-производственного центра по разработке и сборке дронов. Документы о создании центра беспилотных авиационных систем «Самара» были официально подписаны в августе 2023 г., как писал самарский новостной портал 63.ru.

«Самарский кластер по производству БАС создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и предполагает практически 100% локализацию всей производственной цепочки БАС в регионе, включая разработку и создание отечественных комплектующих, проведение летных испытаний и заканчивая разработкой концепций коммерческого применения, а также последующее сервисное и техническое обслуживание БАС», — привело издание слова Козаренко.

Анна Любавина

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