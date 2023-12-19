У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос

ЕС ввел новые антироссийские санкции, ударившие по бизнесу. Компании лишатся лицензий даже на ранее закупленный иностранный софт для проектирования и управления предприятием, включая ПО Microsoft, SAP, Autodesk и Oracle.

Больше никаких западных ERP и САПР

Власти Евросоюза утвердили новый, двенадцатый по счету пакет антироссийских санкций, который, в числе прочего, содержит массовые ограничения поставок ПО для ведения бизнеса. В списке присутствуют, что самое важное, софт для управления предприятием (ERP-системы) и системы автоматизированного проектирования (САПР). На это обратил внимание «Коммерсант».

С одной стороны, в России с начала 2022 г. многие компании очень активно переходят на отечественные САПР и ERP. С другой, не меньшее количество организаций закупили лицензии нужного им зарубежного софта впрок, чтобы как можно дольше не отказываться от использования привычных инструментов, поскольку внедрение нового ПО в масштабах бизнеса – это всегда риски и рост затрат, связанный, помимо прочего, с необходимостью интеграции новых систем и обучения персонала.

Новые санкции учли запасливость российских бизнесменов. Принятые ограничения приведут к прекращению действия ранее закупленных лицензий, пишет издание.

Какой софт отберут у россиян

В России в категориях систем автоматизированного проектирования и систем управления предприятием наиболее известными и востребованными из числа иностранных являются разработки компаний Autodesk (США, AutoCAD) и Dassault Systèmes (Франция, SolidWorks), а также разработки немецкой SAP и американских Microsoft и Oracle.

Подавляющее большинство компаний, развивающих такое программное обеспечение, уже покинули российский рынок, примкнув к западным санкциям. Очень многие из них, уходя, постарались как можно сильнее ударить своих российских клиентов – SAP, например, лишила их технической поддержки. Microsoft со своей стороны на протяжении почти двух лет вводит все новые собственные антироссийские санкции, направленные на бизнес.

Также компании не видят ничего зазорного в том, чтобы уничтожить свои российские представительства. Autodesk с лета 2023 г. была занята ликвидацией ООО «Аутодеск (си-ай-эс)» и завершила этот процесс в октябре 2023 г., а Microsoft еще летом 2022 г. заявила, что камня на камне не оставит на месте своего российского офиса.

Проблема невелика, но лишь на первый взгляд

Из вышесказанного следует, что в запасе у российских компаний были 11 ранее принятых пакетов санкций и почти два года, прошедших с 24 февраля 2022 г. Другими словами, время на подготовку к новым запретительным мерам по части использования зарубежных САПР и ERP у них точно было.

Однако воспользоваться им и импортозаместиться российский бизнес, в большинстве своем, все же не успел. Как сообщил «Коммерсанту» глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, доля отечественного инженерного ПО в России не так уж и велика – всего около 30%. Компании как использовали иностранный софт, так и продолжают эксплуатировать его. Впрочем, многие компании пользуются старыми версиями такого ПО – обновления отключены, потому что есть вероятность, что с очередным патчем «прилетит» и региональная блокировка, не позволяющая софту работать в России.

«Многие организации реализовывали свои проекты в Autodesk или других зарубежных САПР, поэтому поддержка вынужденно продолжается, иначе придется разрабатывать все с нуля», – добавил Алексей Смирнов.

Он также напомнил, что многие российские компании закупили лицензии и подписки на иностранный софт впрок, и что на данный момент они еще не исчерпаны, хотя разработчиками такое ПО в России больше не поддерживается. «Санкции Евросоюза на продажу промышленного ПО могут быть направлены на затруднение поставок софта и поддержки по параллельному импорту», – отметил Смирнов.

Уйти раньше срока

По словам опрошенных изданием экспертов, отказ от иностранного ПО из сфер САПР и ERP начал, в основном, крупный бизнес, тогда как средний и малый чаще всего продолжают пользоваться иностранными решениями. Они отметили также, что сильнее других в этом плане страдают «зарубежные компании, которые были переданы российскому менеджменту», поскольку в таких организациях вся работа ранее «строилась на иностранном софте».

Собеседники издания также отметили, что переход с иностранного ПО на российское в крупных компаниях – процесс очень не быстрый и может занять не один месяц ввиду целого ряда факторов. Ведь нужно не только переустановить ПО, но и сделать так, чтобы вся операционно-хозяйственная деятельность компании продолжила функционировать.

Юрист NSP Глеб Бойко сообщил «Коммерсанту», что новые утвержденные санкции означают «прекращение работы с российскими контрагентами, даже если срок лицензии еще не истек». Однако он полагает, что европейские власти не станут рубить с плеча и предоставят «переходный период для завершения взаимодействия». Также, по прогнозам Бойко, ЕС установит несколько исключений из новых правил. ««Например, ПО могут разрешить дочерним структурам европейских компаний. Чисто российскому бизнесу могут позволить использовать ПО для предотвращения ситуаций, которые могут негативно сказаться на безопасности и состоянии окружающей среды», – сообщил он изданию.