Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте

В Роспатенте начали рассматривать запрос Apple об аннулировании прав Арташеса Икономова на изобретение мобильного телефона с экстренной связью. Корпорация утверждает, что использует собственные технологии. Изобретатель с этим не согласен. Он через суд требует запретить и уничтожить все iPhone с функцией «Экстренный вызов — SOS» и выплатить ему компенсацию в почти 300 млрд руб.



Патентный спор

Коллегия Палаты по патентным спорам начала рассматривать дело российской «дочки» Apple «Эппл рус» по патенту на мобильный телефон с экстренной связью, пишет РБК. Компания требует признать недействительным патент на полезную модель (инновационное техническое решение) предпринимателя Арташеса Икономова.

Apple настаивает на том, что в изобретении Икономова нет «новизны» и что он повторяет международные патенты американской компании.



Коллегия отложила принятие решения по делу на более поздний срок.

Взаимные претензии

Бизнесмен с армянскими корнями Арташес Икономов получил в 2013 г. патент на устройство «Мобильный телефон с экстренной связью». Оно позволяет связываться с экстренными службами и другими абонентами даже в том случае, если в нем отсутствует SIM-карта, или на мобильном счету отрицательный баланс.

До 2014 г. для регистрации полезных моделей не нужно было проводить экспертизу и доказывать уникальность разработки, как объяснил РБК, юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов: «Такая система была ранее предусмотрена законом в отношении полезных моделей. Из-за этого для регистрации некоего технического результата было достаточно правильно составить заявку и приложить к ней необходимый перечень документов».

Фото: rawpixel.com на Freepik Роспатент разберется, кто придумал мобильный телефон с экстренной связью

Если патент на полезную модель Икономова будет признан недействительным, это станет основанием для отказа в удовлетворении его требований к Apple в суде, отметил Чувствинов.

Дело в том, что Икономов судится с международной корпорацией с марта 2019 г. Он считает, что iPhone с функцией «Экстренный вызов–SOS» нарушает исключительные права на полезную модель по его патенту, как пишет издание. Истец требовал запретить продавать такие iPhone, изъять их из оборота и уничтожить.

Представители Apple в ходе разбирательства утверждали, что в телефонах используются собственные технологии, а не разработка Икономова.

После отказа Верховного суда Икономов вновь обратился суд Москвы с требованием признать «Эппл рус» нарушившей его исключительные права на полезную модель, а также взыскать с компании компенсацию в размере 295 млрд руб. В середине 2022 г. Икономову в его иске было вновь отказано, но он подал апелляцию. Рассмотрение дела неоднократно возобновлялось и приостанавливалось для проведения экспертизы.

«Серая» зона

Полезные модели всегда находились в «серой зоне», так как у них есть всего один фактический критерий охраноспособности — новизна, сказал РБК патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков: «До 2014 г. экспертиза не проводилась, и разные заявители патентовали бутылки, сигареты и т.д. А потом кошмарили весь рынок при малейшем намеке на возможное нарушение их прав».

Сумма иска Икономова в 295 млрд руб. сильно завышена, считает эксперт. Это говорит о том, что Икономов может быть «патентным троллем», который не выпускает товар со своим техническим решением сам, но пытается получить некоторую сумму с реального производителя.

«Непонятно, как обладатель патента обосновывает размер компенсации почти в 300 млрд руб. Обычный размер лицензионного платежа составляет 5–10% от стоимости товара, реализуемого с использованием прав на патент. При обороте в 85 млрд руб. (таков оборот «Эппл Рус» в России в 2022 г., по данным Rusprofile) за год лицензия могла бы составить например 8,5 млрд руб. С учетом исковой давности компенсация могла бы быть 25–30 млрд руб.», — заключил Зуйков.

Перспективы дела в Роспатенте

Для признания патента Икономова недействительным Apple нужно доказать новизну, то есть то, что до даты подачи заявки на его патент такой мобильный телефон с экстренной связью производился и продавался, говорит Зуйков.

Но в июле 2019 г. компания уже получала отказ по этому делу от Палаты по патентным спорам Роспатента. Об этом писал CNews. В качестве доказательства своей точки зрения «Эппл рус» передала Роспатенту информацию сразу о трех патентах, зарегистрированных в США в 2012 г. и описывающих устройство с такими же, по мнению компании, функциями, какими обладает «Мобильный телефон с экстренной связью». Аргументом ведомства стало то, что каждый из представленных американских патентов не содержал элементы, предложенные и описанные российским изобретателем.

В июне 2020 г. Суд по интеллектуальным правам тоже встал на сторону Икономова и сохранил за ним патент на устройство «Мобильный телефон с экстренной связью», отказав Apple в иске, поданном 8 ноября 2019 г.