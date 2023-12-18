В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft

Компания ICL Services вложит 150 млн руб. в разработку продукта для управления гетерогенной ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ», аналога Microsoft SystemCenter Configuration Manager. Эксперты предупреждают, что пока на российском рынке такие решения не очень востребованы, а соответствующие задачи решаются за счет служб каталогов.

Как «Колибри-АРМ» перепутали с написанной на ассемблере KolibriOS

Дорожная карта «Новое общесистемное ПО» (НОПО) предполагает создание продукта «Колибри» для управления жизненным циклом общесистемного и прикладного ПО и обеспечения устойчивости клиентской инфраструктуры. Документ разработан VK, «Лабораторией Касперского», «1С» и «Ростелекомом» и утвержден Правительственной комиссией по цифровому развитию.

В дорожной карте продукт описан как операционная система KolibriOS, написанная на языке программирования низкого уровня ассемблер и являющаяся форком свободно распространяемой MenuetOS. Инвестиции в проект составляют 150 млн руб.

Правда, участники сообщества разработчиков KolibriOS сообщили CNews, что у них даже нет юридического лица, которое могло бы получить финансировать. Собеседник CNews, знакомый с актуальным содержанием дорожной карты, пояснил, что произошла путаница и на самом деле речь в ней идет о продукте «Колибри-АРМ» компании ICL Services.

Управление ИТ-инфраструктурой с рабочими местами на базе Windows и Linux

В ICL Services подтвердили факт разработки данного продукта в рамках ЦКР («центр компетенций разработки») дорожной карты НОПО. Продукт «Колибри-АРМ» предназначен для импортозамещения продуктов Microsoft SystemCenter Cofiguration Manager (включая его более современную версию – MECM) и Microsoft Intune.

Для реализации проекта был привлечен банковский кредит по льготной ставке, поддерживаемый Минцифры для особо значимых проектов (статус проектов в рамках НОПО).

«В продукте «Колибри-АРМ» реализован принцип единого окна для управления рабочими станциями и другими устройствами в гетерогенных инфраструктурах, где одновременно используются устройства с операционными системами Windows и Linux различных дистрибутивов, - рассказал руководитель направления по инфраструктуре рабочих мест ICl Services Дмитрий Игнатьев. - Продукт позволяет проводить инвентаризацию ИТ-активов, осуществлять доставку приложений и операционных систем, оказывать удалённую поддержку сотрудникам организации, формировать аналитику и отчетность по выполненным операциям и всему массиву инвентарных данных.

По утверждению разработчиков, продукт позволяет: на 87% сократить затраты на рутинные процессы по управлению инфраструктурой рабочих мест; снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой и ресурсами на ее поддержку, благодаря унификации управления любыми АРМ (автоматизированные рабочие места) с использованием единого инструмента; повысить безопасность ИТ-инфраструктуры и данных за счет управления обновлением ПО и ОС для предприятия и ее контроля; обеспечить непрерывность бизнеса за счет повышения отказоустойчивости работы критических бизнес-систем.

Решения для управления ИТ-инфраструктурой пока еще не востребованы в России

В 2023 году класс решений по управлению ИТ-инфраструктурой не был популярен среди российских заказчиков, отмечает руководитель направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александр Сысоев. «Во-первых, это связано с тем, что приоритеты компаний сместились в сторону обеспечения работоспособности существующей ИТ-инфраструктуры, - объясняет Сысоев. - В течение года они точечно внедряли российские решения, необходимые для замены наиболее критичных систем».

Во-вторых, на сегодняшний день выбор продуктов для управления ИТ-инфраструктурой от российских производителей не очень велик: из подобных «Колибри-АРМ» решений на рынке можно отметить еще «Зодиак АйТиЭм». «Кроме того, в большинстве случаев, заказчики решают свои задачи с помощью служб каталогов — это базовое инфраструктурное ПО, позволяющее хранить учетные записи пользователей и компьютеров в общей корпоративной сети, - продолжает Сысоев. - Из наиболее распространенных отечественных продуктов в этой категории можно назвать ALD Pro, «Ред АДМ» и «Альт Домен».

«В последние годы произошел стремительный рост парка автоматизированных рабочих мест, - говорит руководитель направления Devops-направления компании SimbirSoft Евгений Барсуков. - В условиях географической распределенности задача учета ИТ-ресурсов, массовой установки и обновления ПО требует отдельных решений. При условии гибкой поддержки разнообразного ПО, в том числе и системного, комплекс «Колибри-АРМ» может быть востребован в компаниях, которые используют офисную систему распределения рабочих мест – АРМ на базе стандартных ПК и оргтехники».