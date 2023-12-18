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Cisco покидает Россию. Ликвидировано юрлицо

Одно из российских юрлиц производителя сетевого оборудования и ПО Cisco ООО «Сиско системс» ликвидировано. Компания поэтапно уходит из России, неся многомиллионные убытки — прибыль потеряна, сотрудники уволены, оборудование уничтожено.

Ликвидация юрлица

Одно из российских юрлиц производителя сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco ООО «Сиско системс» ликвидировано 15 декабря 2023 г., сообщил ТАСС.

Решение о ликвидации было принято компанией 19 июня 2023 г. из-за прекращения продаж и услуг и приостановки действия лицензий и услуг Cisco, а также невозможности реэкспорта, как писал ТАСС. Головная компания Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж в России в марте 2022 г.

Второе юрлицо компании — «Сиско солюшенз» — пока еще действует в России. «Сиско системс» занималась обслуживанием оборудования, «Сиско солюшенз» — дистрибьюцией и продажами.

Многомиллионные убытки

Американская компания Cisco в связи со сворачиванием своего бизнеса в нашей стране понесла многомиллиардные убытки, как писал CNews в апреле 2023 г.

Чистый убыток ООО «Сиско системс» по итогам 2022 г. составил 1,8 млрд руб., а ООО «Сиско солюшенз» — 3,67 млрд руб, в то время как годом ранее эта компания заработала прибыль на уровне 1,16 млрд руб.

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Фото: Cisco
Cisco ликвидировала одно из своих российских юрлиц — «Сиско системс»

Помимо этого Cisco уничтожила запасы своего оборудования почти на 1,9 млрд руб. — ей было проще избавиться от техники, чем заниматься ее реэкспортом. В финансовой отчетности компании «Сиско системс» было указано, что основной объем уничтожаемых устройств пришелся на запчасти для устройств компании, которые не были распроданы в связи с санкционной политикой Cisco. Но и готовое к использованию оборудование тоже «пойдет под пресс».

Еще несколько десятков миллионов рублей было потрачено на выходные пособия уволенных сотрудников. В июле и августе 2022 г. компания расторгла большую часть трудовых договоров с персоналом по соглашению сторон. Так к концу 2021 г. в коллективе «Сиско системс» числилось 60 человек, а годом позже оставалось лишь пять. Расходы компании на выплаты компенсаций и отчисления во внебюджетные фонды, связанные с сокращением штата, достигли 190,6 млн руб.

Странности ведения бизнеса

До ухода из России за компанией Cisco были замечены странности в методах ведения бизнеса. 16 октября 2020 г. CNews писал, что деятельность Cisco в России стала предметом интереса Управления по борьбе с картелями ФАС.

Запросы ФАС на предоставление информации «в связи с осуществлением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации продукции Cisco» поступили в московскую компанию «СТК Развитие» и удмуртскую ИСК («Ижевская строительная компания»).

«СТК Развитие» в конце 2018 г. столкнулась с проблемами при исполнении господряда на поставку в «Росэнергоатом» различного оборудования Cisco на сумму 18,9 млн руб. Российский офис Cisco тогда убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо», произведенное в США, легально ввезенное в Россию и правомерно проданное компании-интегратору через партнерский канал, является негарантийным, после чего госзаказчик разорвал контракт со своим поставщиком.

Другая компания — ИСК — не могла завершить проект строительства нового здания для размещения Пермского краевого суда по заключенному в начале 2018 г. госконтракту на 473,2 млн руб. Один из разделов фронта работ связан с развертыванием локальных вычислительных сетей на основе оборудования Cisco: коммутаторов, телекоммуникационных модулей, блоков питания и кабелей. На этапе приемки, в декабре 2019 г. российский офис Cisco в диалоге с госзаказчиком признал телекоммуникационное оборудование «нелегальным».

В мае 2022 г. CNews стало известно, что компания-интегратор «СТК Развитие» подала иск о возмещении убытков к российскому офису американской компании Cisco Systems — ООО «Сиско cолюшенс».

Анна Любавина

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