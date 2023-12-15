Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств

Радиоэлектронная отрасль попросила у Минпромторга послаблений для компаний, получивших субсидии на разработки оборудования на отечественных компонентах. По данным АРПЭ, ожидается массовый срыв НИОКР из-за отсутствия на российском рынке необходимого оборудования и российских процессоров. Послабления необходимы, чтобы избежать штрафов и требований вернуть субсидии со стороны Минпромторга.



Дела идут НИОКР

Как стало известно CNews, ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила у Минпромторга послаблений для предприятий, получивших госсубсидии на разработки в области электроники из-за риска «массового неисполнения своих обязательств» по ним. Письмо с предложениями было направлено в министерство 8 декабря 2023 г. (есть в распоряжении CNews).

Десятки компаний рискуют не выполнить свои обязательства по НИОКР из-за недостатка в стране оборудования и процессоров. Сейчас компании завершили свои разработки, но в нынешних условиях «невозможно», как пишет автор письма, достигнуть одного из главных показателей соглашения на предоставление субсидий — получить установленный размер выручки от продажи разработанной продукции, отмечают АРПЭ в своем письме.

АПРЭ предложила предусмотреть возможность расторжения соглашений на предоставление субсидий без возврата в бюджет средств. При этом компания должна будет передать в собственность России созданный научно-технологический задел.

Но эти послабления должны касаться только тех компаний, которые выполнили в полном либо значимом объеме работы по НИОКР и не имеющими возможности производства и дальнейшей коммерциализации продукта в силу отсутствия на российском рынке необходимого оборудования или ключевых комплектующих российского происхождения, считают в АРПЭ.



Помимо этого ассоциация предлагает законодательно позволить вносить изменения в соглашения о предоставление субсидий. В частности, менять ключевые показатели соглашения (требования коммерциализации продукта: выручка и экспорт), добавить возможность временной приостановки действия соглашения до тех пор, пока обстоятельства, препятствующие достижению ключевых показателей, не изменятся и разрешить перезаключать соглашения до четырех раз за отчетный период без ограничения допсоглашений за весь срок проекта.

Фото: pressfoto на Freepik Отрасль просит поблажки для избежания массового срыва НИОКР

АРПЭ предложила внести изменения в постановление Правительства от 17.02.2016 №109, которое утверждает правила предоставления субсидий на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. А также в постановление от 24.07.2021 №1252 (об утверждении правил предоставления субсидий на обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей).

CNews направил вопросы о позиции Минпромторга по этому вопросу и ожидает ответа.

Причины возможных срывов НИОКР

После начала СВО в феврале 2022 г. и введения в отношении России санкционных ограничений возможность производства и поставок в Россию отечественных микросхем оказалась «почти полностью заблокированной», следует из письма АРПЭ.

Сейчас среди госрегуляторов идут консультации о переносе сроков вступления ряда требований подтверждения производства промышленной продукции на территории России в 2024 г. «Таким образом, помимо невозможности производства резко снижается поддержка гарантированного спроса на разработанную продукцию со стороны государства», — отмечают в АРПЭ.

По мнению ассоциации, одно из главных требований соглашения на предоставление субсидий (объем выручки от реализации разработанной продукции) стало невыполнимым. Сейчас десятки компаний отрасли, которые получили госсубсидии на реализацию проектов НИОКР, выполнили свои обязательства в части разработки продукции, но не могут достичь ключевых показателей проекта в силу сложившихся условий, отмечают в ассоциации.

При этом невыполнение предприятиями целевых показателей повлечет наложение санкций со стороны Минпромторга (возврат средств субсидии с выплатой штрафов). «А это поставит многие компании на грань банкротства, а многим придется продавать активы и отказываться от собственных инвестиционных проектов», отмечается в письме.

Нет процессоров

«Наиболее сложная ситуация у компаний, которые взялись за работки оборудования на российских микропроцессорах и использовали субсидии Минпромторга, — рассказал CNews глава АРПЭ Иван Покровский. — Объем поставок российских микропроцессоров сейчас ограничен из-за санкций на доступ к зарубежным полупроводниковым фабрикам. Это не позволяет компаниям выполнить обязательства по объему продаж, которое зафиксировано в соглашениях о субсидировании проектов с Минпромторгом».

«Важно, что запланированные разработки практически всем компаниям, взявшими субсидию, удалось выполнить на имевшихся образцах процессоров, — продолжает Покровский. — Компании софинансировали эти проекты из собственных средств. Они уже пострадали, так как из-за проблем с поставками микропроцессоров их собственные инвестиции не возвращаются».

Покровский отметил, что Минпромторг переписал требования 719 постановления к продукции, которая поставляется на регулируемые рынки, исключив из них обязательные требования по использованию российских процессоров. «Таким образом, даже если поставки процессоров возобновятся, у заказчиков нет мотивации покупать продукцию на основе российских микропроцессоров. И как результат, компании еще получают претензию министерства по возврату субсидии и штрафу в 100% на нереализованную часть соглашения», — отметил он.

По мнению Покровского, вся ответственность сейчас переложена на компании. «Государство требует вернуть часть инвестиций и еще заплатить 100% штраф, — продолжил он. — Понимаем, что это происходит из-за нежелания министерств брать на себя ответственность перед другими контролирующими органами».