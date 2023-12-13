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США пригрозили Китаю «решительными мерами» из-за 7-нм чипов, которые они не признают прорывом

Министр торговли США заявила о «самых решительных» мерах в ответ на выпуск Китаем телефонов Huawei с 7-нанометровый чипом, при этом в министерстве пришли к выводу, что новый чип работает хуже старого и «не соответствует рыночным показателям».

Ресурсов для сдерживания не хватает

США предпримут «самые решительные» действия для защиты своей национальной безопасности, заявила в интервью Bloomberg министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), когда ее спросили, как ее министерство торговли (BIS) отреагирует на недавний прорыв в производстве чипов в Китае. Это событие «вызывает глубокую тревогу», добавила Раймондо.

Под прорывом в производстве имеется в виду 7-нанометровый чип, который несмотря на все ограничения, введенные союзниками США, компания Huawei и ее партнер по производству микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) выпустили в конце августа 2023 г. Телефон с этим процессором поступил в продажу во время визита Раймондо в Китай.

Этот новый этап в технологической холодной войне, как его назвал Bloomberg, вызвал в Вашингтоне дебаты о лучшей стратегии сдерживания технологического мастерства Пекина. Отвечая на вопрос о телефоне Huawei во время выступления в Конгрессе в октябре 2023 г., Раймондо сказала, что нужно больше ресурсов для обеспечения контроля.

Результаты расследования

В начале сентября 2023 г. BIS заявило, что исследует «предполагаемый» 7-нанометровый чип, на котором работает телефон Huawei.

«Ни производительность, ни доходность не могут соответствовать рыночным показателям устройства», — заявила помощник министра по экспортному администрированию Теа Кендлер (Thea Kendler) 12 декабря 2023 г. во время дачи показаний перед наблюдательной комиссией Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

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Фото: Цуюри Хара на Unsplash
Китайский прорыв с производством 7-нанометрового чипа США не признали

«Более того, полупроводниковый чип внутри этого телефона работает хуже, чем тот, который был у них много лет назад», — сказал Кендлер и сделала вывод: «Таким образом, наш экспортный контроль имеет важное значение для замедления приобретения передовых технологий Китаем».

Несмотря на это, тревожность сохраняется. «Мы разделяем вашу обеспокоенность по поводу технологического развития», — сказал Кендлер, когда его спросили о технологических возможностях Huawei.

Позиция Китая

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин (Mao Ning) заявила 12 декабря 2023 г. на очередном брифинге для прессы в Пекине, как пишет Bloomberg, что «США неоднократно злоупотребляли мерами экспортного контроля, и это не в интересах глобальных и промышленных цепочек поставок».

США заблокировали продажу некоторых американских технологий компании Huawei с 2019 г. В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил экспортные ограничения в отношении Китая. В частности, компаниям запретили поставлять в Поднебесную передовые компьютерные чипы, оборудование для производства микросхем и другие продукты, если они не получат специальную лицензию от американских властей.

Тем не менее SMIC освоила массовое производство по норме 14 нм и с середины 2022 г. работала над созданием собственных 7- и 5-нанометровых техпроцессов.

Появление выпущенных SMIC 7-нанометровых микросхем в Huawei Mate 60 Pro доказывает, что усилия не были напрасными. Эксперты TechInsights подозревают, китайскую компании в копировании технологии у тайваньской TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя. К такому выводу они пришли, изучив строение чипа SMIC под названием MinerVa.

Эксперты также выдвигали версию, согласной которой SMIC сумела закупить значительное количество литографического оборудования до вступления в силу новых ограничительных мер, имеющих более строгий характер.

Анна Любавина

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