«Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда

«Софтлайн» объявила о намерении провести SPO и продать на Московской бирже до 8% акций. Объем размещения составит до 3,75 млрд руб. Инвесторы негативно отреагировали на эту новость, котировки акций «Софтлайн» начали падать.

«Софтлайн» проводит SPO

«Софтлайн» объявил о намерении провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. Объектом предложения станут до 25 млн обыкновенных акций (8% от общего числа) компании, которые будут проданы ее дочерним обществом – «Софтлайн проекты».

Акции для размещения в виде займа предоставит «Аталайя», основной акционер «Софтлайна». Для обеспечения возврата займа «Софтлайн» проводит дополнительную эмиссию акций в пользу «Софтлайн Проекты».

Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140-149,84 руб. за одну акцию. Итоговая цена размещения будет определена в день, следующий за последним днем сбор заявок 7 декабря 2023 г., но она не будет выше цены закрытия торговли акциями на последний день сбора заявок. Соответственно, объем размещения составит 3,5 млрд руб. - 3,746 млрд руб.

Инвестор, принявший участие в предложении, через шесть месяцев после даты завершения SPO получит право дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого будет объявлены безотзывная оферта о заключении сделки купли-продажи акций, принадлежащих 100% «дочки» «Софтлайна». Акции для выполнения обязательств по оферте также будут предоставлены в заем со стороны «Аталайя».

«Софтлайн» продаст на Московской бирже до 8% акций на сумму до 3,75 млрд рублей

Вырученные средства будут направлены на финансирование новых проектов компании, включая новые приобретения. «Софтлайн» берет на себя обязательство в течение 180 дней после завершения SPO не отчуждать акции за исключением отчуждения в пользу институционального инвестора, который в таком случае примет на себя вышеообозначенные обязательства по отчуждению.

Реакция рынка

28 ноября 2023 г. торги акциями «Софтлайн» на Московской бирже закрылись на отметке 152 руб. за одну акцию. 29 ноября после объявления о намерении провести акции начали падать – в районе 14:00 они торговались на отметке 147 руб. (падение составило 3,85%).

История «Софтлайн»

«Софтлайн» была основана в России в 1993 г. Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на зарубежных рынках под брендом Softline, наращивая свое присутствие в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Индии и т.д.

В конце 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской (LSE) и Московской биржах. Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, чей листинг на зарубежных фондовых площадках не был остановлен – сказалось наличие у Боровикова налогового резидента в Португалии.

Однако из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД оказалась разрушена связь между Московской биржей и LSE, из-за чего, в свою очередь, объем торгов акциями Softline на LSE оказался незначительным. Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделении своего бизнеса на российский и международный.

Российский бизнес компании - ООО «Софтлайн-Трейд» - был продан Боровикоу за символический $1. В качестве компенсации остальные акционеры компании получили по 0,0606 акций на каждую имевшуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline снизилась с 51% до 44%.

Глобальная компания Softline была переименована в Noventiq и в начале 2023 г. решила слиться с американской SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq. После этого Noventiq провела делистинг с LSE и Московской биржи.

Возвращение «Софтлайн» на Московскую биржу

Одновременно «Софтлайн-Трейд» была преобразована в АО «Софтлайн». Компания была продана фонду «Тетис Кэпитал» («Аталайя» является ее «дочкой»). Владельцем GDR Noventiq, чьи права зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре (НРД и «СПБ-банка» - депозитарий «СПБ-Биржа») – было предложено обменять их на акции «Софтлайна».

Обмен проводится в три этапа. Всего за два года акционеры Noventiq смогут получить до трех акций «Софтлайн» на каждую имеющуюся у них акцию. В конце августа 2023 г. «Софтлайн» сообщила, что указанным предложением воспользовались владельцы 14 млн акий GDR Noventiq – это 82% лот общего числа владельцев GDR компании, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.

В конце сентября 2023 г. «Софтлайн» вышла на Московскую биржу в режиме прямого листинга.