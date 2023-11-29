В России создана крошечная система «свой-чужой» для БПЛА

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новый малогабаритный радиолокационный приемоответчик. Прибор весит не более 150 г и может использоваться для идентификации беспилотников в системе «свой-чужой».



Миниатюрный опознаватель для дронов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новый малогабаритный приемоответчик для обозначения беспилотников. Об этом говорится в сообщении на сайте «Ростеха». Прибор разработан входящим в «Росэлектронику» НПП «Пульсар».

Изделие работает по принципу «свой-чужой». Такие приборы применяются, например, в авиации, чтобы отличать свою технику от техники противника.

«Сегодня беспилотники активно используются на поле боя, где выступают в роли корректировщиков огня, а также средств наблюдения и огневого поражения. При этом одни и те же модели часто применяются обеими сторонами конфликта, что затрудняет их визуальную идентификацию. Применение таких опознавателей позволит отличать свои дроны от вражеских», — сказал генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

Характеристики прибора

Радиолокационный опознаватель отличается небольшим весом — не более 150 г — и низким энергопотреблением в 100 мВ. Это позволяет интегрировать изделие в широкую линейку беспилотников гражданского и специального назначения.

Фото: Ростех Малогабаритный радиолокационный приемо-ответчик, представленный «Ростехом», можно использовать для идентификации беспилотников в системе «свой-чужой»

Прибор работает в автоматическом режиме и маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.

Аппаратура работает со станциями, использующими российскую систему опознавания «Пароль».

Свой — чужой

О государственной системе радиолокационного опознавания «свой-чужой» «Пароль» написала в феврале 2015 г. «Российская газета» со слов генерального конструктора системы Ильдуса Мостюкова, деятельность которого долгие годы была засекречена.

Система опознавания «свой-чужой» зародилась еще в период Второй Мировой войны. Сначала она появилась у войск США и Великобритании, где потери от огня по своим составляли 20-25%. Вслед за ними аналогичную систему разработали и в СССР, писало издание.

Начинать работу приходилось практически с чистого листа. Опереться на мировой опыт в этой сфере было невозможно. Эта аппаратура будет состоять на вооружении еще очень долго. Она не поддается расшифровке. Самолеты с системой «Пароль» много раз попадали в руки потенциального противника, но никакого значения это уже не имело. В аппаратуре не было «залитых» кодов. Тысячи их вариантов меняются каждую секунду по случайному закону.

Такие разработки могли себе позволить только две страны в мире — США и СССР. Стоимость системы столь огромна, что не всякая страна ее потянет. Поиском денег на наш проект занимался лично председатель совета министров СССР Алексей Косыгин. На разработку ушло около $5 млрд.

Войсковые испытания прошли в 1980 г. Если бы чуть-чуть опоздали, то система не увидела бы свет, потому что заводы развалились, да и страна не смогла бы себе позволить в 90-е годы тратить такие деньги.