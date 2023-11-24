Власти хотят объединить в одну систему все камеры видеонаблюдения России

Минцифры предложило создать единую централизованную платформу для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения России. Сейчас к региональным централизованным системам подключена только половина камер, установленных за счет государства. А к частным камерам у властей вообще нет никакого доступа.



Единая платформа видеоданных

На стратегической сессии по нацпроекту «Экономика данных» Минцифры предложило создать единую платформу для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения России, пишет «Коммерсант». Единая платформа сможет подключаться к региональным системам. Видеопоток будет анализироваться с помощью механизмов распознавания лиц и образов.

Сейчас только половина камер из тех, что установлены за счет государства, подключены к централизованным системам в регионах. Доступа к частным камерам у региональных властей нет. В министерстве уточнили изданию, что «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать видеокамеры за свой счет.

Централизация системы видеонаблюдения по мнению чиновников позволит среди прочего увеличить раскрываемость преступлений на 30%.

Масштабная задача

В Минцифры рассчитывают, что в 2030 г. число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 млн и все они будут подключены к ИИ-системам, способным обрабатывать видеопоток. Сейчас в российских городах по данным министерства работает 1,2 млн камер.

Фото: fanjianhua на Freepik Минцифры считает необходимым хранить и обрабатывать в одном месте данные со всех камер видеонаблюдения в России

Менеджер по цифровизации практики «Стратегия трансформации» «Рексофт Консалтинга» Илья Муха сказал изданию, что задача «требует не только серьезного оборудования для хранения, обработки и потокового анализа видео с помощью искусственного интеллекта, но и каналов связи, резервирования, большой высококвалифицированной команды».

Министерство оценивает стоимость разработки платформы в 12 млрд руб. Собеседник издания в крупной ИТ-компании считает, что потоковая передача видео из систем видеонаблюдения в субъектах в централизованную национальную базу данных потребует «пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры» из-за необходимости закупить и содержать большой парк вычислительных мощностей для обработки массивов данных.

Что эффективнее

По мнению собеседника издания децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения будет более эффективной с точки зрения затрат.

Другой источник, знакомый с организацией систем видеонаблюдения в Москве и регионах, считает, что централизация данных не имеет практического смысла: «Данные о происшествиях в регионах нужны службам в регионах, передавать их в национальную платформу незачем, это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах».

Сомнения в отношении идеи такой централизации в октябре 2022 г. высказывал CNews президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Тогда обсуждался размещенный на площадке «РТС-тендер» государственный контракт на доработку единого центра хранения данных Москвы, чтобы он смог получать и обрабатывать видеозаписи с уличных видеокамер из других регионов страны.

«Логики в этом нет, потому что есть общемировой тренд на децентрализацию периферийных вычислений. А здесь они хотят весь огромный объем сырых видеоданных перегонять в Москву. Очень странно. Одно дело, если бы в регионах что-то обрабатывалось, и эта обработанная информация уже пересылалась», — сказал Дорофеев.