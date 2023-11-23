Власти хотят ввести утильсбор с производителей электроники — сначала для иностранной, а через год и для российской

В Совете Федерации обсуждается предложение ввести утилизационный сбор для импортной, а затем и российской электроники. Предполагается направить собранные деньги на развитие отечественного производства. Для покупателей это может обернуться очередным ростом цен.



Новый сбор с производителей

В России могут ввести утилизационный сбор для импортной и отечественной электроники. Такое предложение обсуждалось на круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщила «Парламентская газета». Внесли предложение отраслевые консорциумы, в частности «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» и «Вычислительная техника».

В ходе обсуждения директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов подчеркнул, что ведомство в инициативе заинтересовано: «Сейчас мы реализуем проект по маркировке светотехники по системе «Честный знак». После этого, как второй этап, готовы поддержать предложение консорциума. На наш взгляд, отрасль в нем нуждается».

Планируется, что утильсбор обеспечит вливание в бюджет дополнительных средств, которые направят на развитие отечественных производств и поможет расчистить рынок от иностранных конкурентов.

Детали пока обсуждаются

Проект находится пока на этапе концептуального предложения, так что перечень техники, которую коснется утильсбор, и сроки его введения пока не известны.

Фото: nuraghies на Freepik Цены на электронику могут вырасти в результате введения утильсбора с производителей

«Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам ОКПД. Это «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные», — уточнил руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов.

«Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Но для отечественного существенно ниже импортных аналогов», — сказал Климов.

Поможет ли это отечественной электронике

Мнения участников рынка и экспертов по поводу последствий введения сбора для отечественных производителей электроники разделились.

Мера направлена на «выравнивание цен», сказал «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. В одной из версий проекта этого сбора планировалось, что он будет касаться в основном ввозимой техники и чисто символически — производимой в России.

Представитель производителя ИТ-оборудования Fplus заявил изданию, что в курсе этого варианта инициативы и поддерживает его. Но пока документ находится в стадии разработки и обсуждать его положения до появления окончательного варианта компания не готова.

Директор Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский высказал газете опасения о том, что расходы на маркировку радиоэлектронной продукции и взимание сбора станут дополнительным финансовым бременем. Они могут составить от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей на компанию.

По словам источника «Ведомостей», присутствовавшие на круглом столе в Совфеде производители электроники пытались убедить власти в том, что, если будет введен дополнительный сбор, это ужесточит ситуацию на рынке для отечественных производителей.

Цены вырастут

Поможет новый сбор российским производителям электроники или нет, пока не известно. Но для потребителей «это скорее обременение», — считает директор АПКИТ Комлев.

Такое же мнение высказал экономист Николай Кульбака. «Это фактически пополнение бюджета за счет населения», — привел его слова «Рамблер». Эксперт считает, что в ближайшее время российские производители не смогут заменить импортные бренды, поэтому новый сбор приведет к росту цен на электронику.