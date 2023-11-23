ИИ станет обязательным условием для получения субсидий от государства. Но пока только в тестовом режиме

Российских предприятиям приоритетных отраслей в 2024 г. в тестовом режиме будут выдавать государственные субсидии только на условии применения ими технологий искусственного интеллекта. Власти стимулируют более широкой распространение ИИ. Его внедрение интересно бизнесу, но это не так просто.



Нет субсидий без ИИ

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) предприятиями станет обязательным для получения ими субсидий от государства, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Такой подход будет тестироваться в 2024 г. на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн руб. Чернышенко уточнил, что это будет касаться компаний, которые работают в приоритетных для страны отраслях.

Обязательное использование ИИ для получения субсидий из федерального бюджета вводится по поручению Президента Владимира Путина.

Государственный приоритет

Чернышенко отметил, что Россия декларирует подход, как государство с наиболее благоприятными условиями развития технологий ИИ, что означает создание экспериментально-правовых режимов с большими возможностями на территории страны, а также популяризацию этических норм. В настоящий момент у нас уже установлено 11 подобных режимов в сфере ИИ по таким направлениям как беспилотный транспорт и здравоохранение.

В 2022 г. Путин говорил о необходимости массового внедрения ИИ во все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления, так как некоторые отрасли промышленности благодаря этому растут на 20–30% за десятилетие, пишут «Ведомости».

Правительство сейчас работает над обновлением «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.», утвержденной Указом Президента в 2019 г. В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект по развитию ИИ, который станет частью нацпроекта «Экономика данных». Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам отраслевой стратегической сессии в ноябре 2023 г. дал поручение обеспечить подготовку нового проекта.

Осторожный интерес бизнеса

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ запустил мониторинг развития и распространения ИИ в России. Данные первого раунда опубликованы в сентябре 2023 г. на сайте института: 65% респондентов применяют ИИ пока в тестовом режиме; примерно три четверти используют ИИ совместно с другими цифровыми технологиями.

В половине случаев речь идет о различных видах промышленного ПО, включая системы автоматизированного проектирования, управления процессами и др. Более четверти (27%) организаций применяют ИИ наряду с технологиями интернета вещей, 38% — в связке с коммуникационными сервисами, обеспечивающими взаимодействие с клиентами и решение маркетинговых задач.

Решения на основе ИИ постепенно становятся неотъемлемым инструментом бизнеса и применяются практически во всех сферах деятельности, сказал Константин Вишневский, директор Центра стратегической аналитики и больших данных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: «Растущий интерес, расширение потребительских предпочтений и демократизация данного направления технологий приводят к появлению новых рынков и продуктов на основе ИИ».

Но на пути распространения ИИ есть барьеры, говорится в исследовании. Более 60% организаций тратят на него менее 1% от затрат на внедрение и использование цифровых технологий. Осторожное поведение объясняется тем, что ИИ-проекты, как правило, имеют длительный цикл реализации и отложенные во времени эффекты. Есть также проблема с нехваткой кадров.