CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Телеком Интернет Цифровизация Импортонезависимость Бизнес-коммуникации
|

Исследование TAdviser и МТС Линк: 42% крупных компаний перейдут на российские платформы для бизнес-коммуникаций в 2024 г.

Аналитическое агентство TAdviser и «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, провели исследование востребованности коммуникационных платформ в крупных российских компаниях. Согласно исследованию, 42% таких организаций рассматривают внедрение или замену сервисов для коммуникаций в ближайшие 12 месяцев. В 100% случаев к внедрению предполагаются российские ИТ-продукты. При этом 64% респондентов отметили экономический эффект от перехода из офлайна в онлайн.

Использование сервисов для бизнес-коммуникаций в 2023 году

В исследовании участвовали руководители ИТ-департаментов (CIO/CTO и другие специалисты, отвечающие за развитие информационных технологий) крупных компаний из разных отраслей: образование, здравоохранение, промышленность, финансы и государственный сектор. Всего были опрошены представители 250 организаций.

Все участники опросов отметили, что в их компаниях сейчас используют один или несколько сервисов для онлайн-встреч и совещаний. 80% также используют мессенджеры, хотя в большинстве случаев это не корпоративные сервисы, а привычные приложения «для жизни», такие как Telegram (что может нарушать корпоративные политики безопасности, если речь идет, например, о пересылке документов, обсуждении коммерческих или других чувствительных вопросов). У трети опрошенных также развернуты платформы для онлайн-обучения — в основном это группа респондентов из вузов и крупных корпораций, развивающих собственные учебные центры или академии. 19% респондентов подтверждают использование сервисов для совместной работы — например, онлайн-досок.

В 60% организаций-участниц опроса используют одновременно несколько разных платформ видеоконференцсвязи. Часто компании продолжают применять ранее внедренные зарубежные решения и параллельно тестируют российское ПО. Наличие исключительно зарубежных приложений становится крайне редкой, почти экзотической практикой для крупных российских компаний. Это связано в большинстве случаев с отключением зарубежных сервисов, прекращением их поддержки или ограничениями в продлении лицензий со стороны западных вендоров.

Планы на 2024 год

42% респондентов рассматривают внедрение или замену сервисов для коммуникаций в ближайшие 12 месяцев. В 100% случаев к внедрению предполагаются российские продукты.

Ключевые критерии российских крупных заказчиков при выборе решений для бизнес-коммуникаций – это стабильность работы сервиса (98%), его защищенность от угроз кибербезопасности (97%), а также стоимость (84%).

Менее четверти респондентов подтвердили интерес к развертыванию коммуникационной платформы в контуре компании — on-premise. Большинство же рассматривают (или уже используют) облачные сервисы.

Функции и цели использования

К основным преимуществам онлайн-коммуникаций в рабочих процессах подавляющее большинство опрошенных относит эффективность взаимодействия (90%). Почти две три отмечают также возможность расширить таким образом формат мероприятий и встреч (актуально для крупных распределенных компаний, а также вузов и медицинских организаций).

70% фиксируют ускорение решения оперативных вопросов благодаря онлайн-взаимодействию, а 64% подтверждают экономический эффект за счет перевода некоторых бизнес-процессов из офлайна в онлайн.

«Исследование показало, что 92% российских организаций одинаково часто используют в работе как очный, так и онлайн-формат делового общения. Если во время пандемии COVID-19 онлайн-взаимодействие превалировало, то сегодня популярность набирают гибридные коммуникации. Мы также оценили востребованность функций платформ: более 50% респондентов подтвердили интерес к интерактивным инструментам в сервисах онлайн-коммуникаций (в том числе для проведения опросов, голосований); почти столько же опрошенных заинтересованы в применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания речи; 36% считают важными инструменты для совместной работы над документами в онлайне. Мы в МТС Линк активно работаем над таким инструментарием: запустили в ограниченное тестирование транскрибацию и резюмирование встреч, планируем добавлять новые инструменты ИИ во все наши сервисы. Важно также отметить тенденцию на объединение всех видов коммуникаций “в одном окне” — использовать одну платформу гораздо удобнее, чем ряд разрозненных приложений», — отмечает директор по продукту МТС Линк Александр Бровко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли

О чем говорили участники CNews FORUM 2023

Объявлены лауреаты CNews Awards 2023

CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников

Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС»

Создатели Astra Linux заявили о двукратном росте выручки

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще