Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства

ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», головная структура холдинга Fplus (ранее «Марвел»), подало иск на 2,16 млрд руб. к основателю холдинга и двум топ-менеджерам, которые больше не имеют отношения к компании. Утверждается, что бывшее руководство нанесло ущерб организации, заключив контракт на поставку оборудования к ЧМ по футболу 2018 г.



Причинили ущерб на 2 млрд

ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», головная структура холдинга Fplus (ранее «Марвел»), подало иск на 2,16 млрд руб. к основателю холдинга Сергию Гирдину и двум бывшим топ-менеджерам, пишет «Коммерсант».

Гирдин, экс-гендиректор одной из структур группы Константин Шляхов и бывший финансовый директор Алексей Симулин по данным истца причинили ущерб юридическому лицу.



Суд оставил иск без движения до 24 ноября по формальным причинам.

Банкрот «Астерос» хочет вернуть деньги

Иск связан с контрактом на поставку оборудования к ЧМ по футболу 2018, заключенным шесть лет назад ИТ-интегратором «Астерос» и МКТ (сейчас входит в Fplus, занимается поставками компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, ПО).

Конкурсный управляющий признанного в 2018 г. банкротом «Астероса» Алексей Белокопыт в 2020 г. подал в арбитражный суд ходатайство о признании недействительной сделки по перечислению «Астеросом» 1,6 млрд руб. в пользу МКТ, так как стороны сделки, по мнению управляющего, были аффилированы.

Фото: usertrmk на Freepik Российский производитель электроники Fplus подал иск на 2,16 млрд руб. к бывшему руководству

В ноябре 2022 г. суд признал сделку недействительной и постановила взыскать с МКТ 1,6 млрд руб. и проценты за использование средств в конкурсную массу банкрота. Сейчас Fplus пытается взыскать эти средства и дополнительные проценты по ним с бывших топ-менеджеров, объяснил источник издания, знакомый с ходом дела.

По таким делам на истца возлагается основное бремя по доказыванию неразумности и противоправности деятельности привлекаемых к ответственности лиц, сказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Недобросовестность может, например, выражаться в сокрытии документов общества и информации о сделках, а также в их совершении без соответствующих корпоративных процедур.

Fplus и «Марвел»

В апреле 2022 г. CNews писал о том, что «Марвел-дистрибуция» стал полностью российским. До 18 марта 2022 г. компания была зарегистрирована в офшорной зоне в Белизе (государство на восточном побережье Центральной Америки). с 18 марта 2022 г. ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», образованой 22 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге.

На данный момент Сергей Гирдин фактически вышел из всех активов, связанных с «Марвелом», уточнили источники «Коммерсанта». Он был «фактическим владельцем компании вплоть до 2022 г.». Но проследить прямую аффилированность «Марвела» с Гирдиным по открытым источникам трудно.

После реорганизации активов и создания холдинга Fplus владельцами его головной структуры сначала стали Алексей Мельников и Владимир Корнев (по 50%). Затем, согласно «СПАРК-Интерфакс», 100% компании консолидировал господин Мельников.

Fplus производит серверное и сетевое оборудование, смартфоны, планшеты, принтеры и МФУ и т.д. Производство компании расположено в России. В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция», розничная сеть магазинов устройств для умного дома «Всесмарт» и ряд других компаний.