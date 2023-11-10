Китайский завод Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей, чтобы поставить на них «ЭРА-ГЛОНАСС»

Китайский Haval отзывает 55 тыс. автомобилей, выпущенных в России с июля 2022 г. по июнь 2023 г. Машины необходимо дооснастить устройствами вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Владельцам за установку платить не нужно, но на не несколько дней остаться без машины и постоять в очередях ГИБДД придется.



На машины поставят «умные» кнопки

Российский представитель китайского Haval отзывает 55 тыс. автомобилей, выпущенных в России с июля 2022 г. по июнь 2023 г. Это модели F7, F7x, Jolion и Dargo. Машины необходимо дооснастить устройствами вызова экстренных служб, которые подключаются к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Росстандарта.

С 2017 г. на всех выпущенных в России или ввезенных на ее территорию автомобилях обязательно должны стоять блоки управления «ЭРА-ГЛОНАСС». Из-за нехватки комплектующих власти позволили автозаводам выпускать машины без этой системы с требованием о ее дооснащении.

Для владельцев

Платить за установку владельцам авто не придется. «Дооснащение в случае с Haval займет 20-30 минут. Дилеров много, это же не только по Москве, а по всей России. Они известят владельцев этих авто, и все», — пояснил изданию вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Фото: Haval Кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» установят на 55 тыс. автомобилей Haval, отозванных у россиян

Но неудобства и расходы все-таки будут, считает автоюрист Сергей Радько: «Для оборудования авто такой системой необходимо узаконить эти изменения в его конструкцию. Также их нужно провести через ГИБДД, потому что такого рода устройства указываются в графе "особые отметки" в свидетельстве о регистрации. Сделать быстро это невозможно, следовательно, могут появиться предпосылки для коррупции с целью обойти эти очереди и побыстрее решить вопрос».

Могут отозвать и машину с ГЛОНАСС

Летом 2023 г. для установки блоков «ЭРА-ГЛОНАСС» также отозвали 80 тыс. машин Lada, изготовленных в конце 2022 — начале 2023 гг.

По данным CNews за первые девять месяцев 2023 г. свыше 646 тыс. транспортных средств подключились к «ЭРА-ГЛОНАСС». Рост регистрации автомобилей в госинформсистеме составил 12,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. На сегодняшний день кнопками SOS оснащена каждая пятая машина в России — более 9,8 млн транспортных средств.

За время работы «ЭРА-ГЛОНАСС» было передано в экстренные службы свыше 316 тыс. аварийных сообщений от автомобилистов. Более 75% из них — это вызовы в автоматическом режиме. При тяжелых ДТП умное устройство передает координаты и необходимую информацию о машине даже в случаях, когда пострадавшие не могут самостоятельно вызвать спасателей.

Правда в январе 2023 г. более 47 тыс. транспортных средств марок Toyota и Lexus были отозваны Росстандартом из-за сбоев модуля «ЭРА-ГЛОНАСС». «Главной причиной отзывной кампании он назвал некорректную работу модуля передачи данных, из-за чего существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях», — рассказал тогда «Известиям» заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин.

Все отзывные кампании проводятся бесплатно для автовладельцев в рамках 184 ФЗ «О техническом регулировании», обязательство лежит на производителе либо на представителе производителя по отзыву продукции в целях устранения допущенных при выпуске нарушений, подчеркнул Кузьмин.