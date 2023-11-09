«Аквариус» просит у государства 10,5 млрд руб. на захват рынка

«Аквариус» направил в Правительство проект расширения производства электроники до 2026 г. Компания просит у государства 10,5 млрд руб., льготы и субсидии, чтобы получить 20% рынка ноутбуков и по 7% на потребительском рынке смартфонов и планшетов.



Деньги, льготы и субсидии

Российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко проект развития до 2026 г. производства электроники «Российский гаджет».

Компания просит у государства 10,5 млрд руб.: 4,5 млрд руб. для увеличения мощностей в Твери и Шуе и по 3 млрд руб. на вхождение в капитал российского дистрибутора и азиатского ИТ-разработчика. С документом ознакомился «Коммерсант». Название азиатского разработчика не уточняется. Говорится только, что инвестиция необходима для доступа к технологиям.

Проект предусматривает вложение 29,5 млрд руб. собственных средств компании в разработку, производство и маркетинг. «Аквариус» намерен расширить производства смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой техники; создать умные телевизоры, часы, колонки. В результате он рассчитывает занять 20% рынка ноутбуков и по 7% на рынке смартфонов и планшетов в потребительском сегменте. Гаджеты предлагается выпускать на ОС Android, а компьютеры — на ОС «Астра Линукс».

Фото: ФРП «Аквариус» планирует с помощью государства увеличить долю рынка ноутбуков и гаджетов

«Аквариус» также просит правительство обеспечить «регулирование параллельного импорта», предоставить субсидии и гарантии ВЭБа на создание запасов электронной компонентной базы (ЭКБ), обеспечить льготные займы для расширения производства, субсидирование оборотных средств для продавцов на закупку российских устройств, льготные кредиты на покупку гаджетов для физлиц и др.

Вред конкуренции

Представитель Fplus (выпускает смартфоны, планшеты и др.) сказал изданию, что адресные субсидии государства «делают рынок неконкурентным». «Работать на потребительском рынке нужно исходя из того, что предложение должно быть конкурентоспособным, существующие каналы продаж вполне удовлетворяют потребностям», — подчеркивают в холдинге.

Государство не должно инвестировать в одного конкретного производителя, однако расширить инструменты кредитования можно на всех российских разработчиков электроники, считает топ-менеджер российского производителя компьютеров.

«Аквариус» настроен решительно

В 2022 г. «Аквариус» резко нарастил продажи компьютеров. По итогам трех кварталов 2022 г. суммарный рост достиг 215%. По итогам первой половины 2022 г. доля «Аквариуса» на российском рынке выросла до 5,2%, а продажи составили 61 тыс. устройств, что на 12% больше, чем за первую половину 2021 г.

В июне 2023 г. «Аквариус» уже нарастил производственные мощности своего завода в Шуе. Президент компании Владимир Степанов рассказал тогда CNews, что новая линия позволит нарастить совокупный объем монтажа материнских плат в два раза. По словам Степанова, платы используются для серийной сборки не только планшетов, но и ПК, моноблоков, ноутбуков, смартфонов и серверов.

Запуск линии был осуществлен при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), который выдал «Аквариусу» 366,5 млн руб. в виде льготного займа сроком на пять лет по программе «Комплектующие изделия».

Тоже в июне 2023 г. «Аквариус» подписала с ФРП соглашение о финансировании нового проекта — на производственной площадке в Твери. Фонд предоставит 2,26 млрд руб. в виде льготного займа по программе «Приоритетные проекты». С помощью этих средств на заводе «Аквариуса» будет запущено серийное сборочное производство серверного оборудования, компьютеров, моноблоков, ноутбуков, планшетов и смартфонов.