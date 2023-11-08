Россияне создали приложение для Android, отучающее от смартфона

В Южно-Уральском госуниверситете разработано мобильное приложение «Цифровая аскетика», созданное для снижения зависимости от гаджетов. Целевая аудитория утилиты – российские подростки, в частности, школьники-старшеклассники, а также студенты вузов, обучающиеся на начальных курсах.



Цифровой детокс при помощи гаджета

Сотрудники Южно-Уральского государственного университета разработали мобильное ПО «Цифровая аскетика» для студентов младших курсов вузов и школьников, учащихся в старших классах. Цель утилиты – «снизить зависимость от гаджетов и найти себя в интернет-мире», утверждают представители вуза.

Утилита написана для ОС Android (редакция CNews не обнаружила ее в каталоге Apple App Store) и доступна для скачивания исключительно в российском магазине RuStore. В Google Play она отсутствует, как и АРК-файл на сайте ЮУрГУ. Согласно информации в самом приложении и на сайте вуза, за ним стоят сотрудники ЮУрГУ Екатерина Миляева, Регина Пеннер, Анастасия Гулеватая и Никита Лопатин, однако в списке разработчиков в RuStore упомянут только Никита Лопатин, отвечавший непосредственно за программный код.

Максимально универсальное приложение

Внутри утилита состоит из ряда отдельных блоков – вводная часть, блоки развития критического мышления и заботы о себе, а также блок по контролю за собственным цифровым следом. Отдельного упоминания достоин и блок по противодействию так называемому «кибербуллингу», под которым авторы приложения подразумевают, в частности, отправку обидных сообщений и угроз в соцсетях и мессенджерах и распространение компрометирующей информации.

Информация в приложении с высокой долей вероятности пригодится не только подросткам, но также детям и взрослым

Каждая из частей приложения – это отдельный интерактив, рассчитанный семь дней. Каждый день утилита дает различные задания: например, первый день по контролю за «цифровым следом» подразумевает составление списка небольших, но давно откладываемых дел, отключение от Всемирной паутины на один час и выполнение хотя бы некоторых задач из этого перечня.

Также те, кто желает пройти курс «цифрового детокса», обязаны ежедневно читать цитаты всемирно известных философов, живших в разное время. Искать их в интернете не требуется – они встроены в приложение.

«Цитаты необходимо не просто прочесть, но осмыслить в контексте дня – и здесь слово даётся самому учащемуся, ему необходимо вести философский дневник, описывать собственные мысли и дела», – говорится на сайте ЮУрГУ.

Дополнительные элементы развития

В приложении «Цифровая аскетика» разработчики предусмотрели еще несколько потенциально полезных современным школьникам и студентам моментов. Например, в нем подробно рассматриваются методика медленного чтения и различные техники дыхания.

Утилита доступна пока только для Android

В упражнениях, которые необходимо выполнить. Нередко встречается слово «фрирайтинг» (свободное письмо – англ.). Это особая техника письма, своего рода разновидность мозгового штурма, подразумевающая перенос на бумагу или в заметки на смартфоне мыслей из головы. В приложении есть упражнения, позволяющие освоить эту технику.

Действительно ли это так актуально

Зависимость от гаджетов, утверждают представители ЮУрГУ со ссылкой на международные исследования, к настоящему времени поразила, по меньшей мере, 34-39% взрослого населения развитых стран. В стане подростков, многие из которых пользуются сотовыми телефонами и смартфонами с раннего детства, ситуация еще хуже – цифровой аддикции подвержены 87% из них (речь, опять же, о развитых странах). Все эти люди «в той или иной степени подвержены «фаббингу» – зависимости, когда человек постоянно обращается к гаджету во время разговора с другим человеком, во время ходьбы, часто проводит время за бесцельным листанием ленты новостей», – утверждают разработчики.

На момент выхода материала приложение «Цифровая аскетика» было доступно для свободного скачивания в RuStore с Android-устройства, даже без регистрации в магазине. Возрастных ограничений по его использованию нет, несмотря на то, что его целевая аудитория – это старшеклассники и «младшекурсники». По словам разработчиков, утилита была протестирована «в ходе педагогического эксперимента по цифровой аскетике» в девятом классе школы МОУ СОШ № 50 в Челябинске. Они отметили также, что в 2024 г. намерены провести аналогичный эксперимент в более чем 500 школах Челябинской области.