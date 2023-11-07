Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей

Совкомбанк и «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») начали конкурсный отбор среди технологических компаний, корпораций, стартапов и независимых разработчиков по разработке цифровых продуктов для благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций.



Цифровые решения для благотворительности

Конкурс проводится в рамках проекта «Технологии добра» и направлен на поиск цифровых интеграционных решений, учитывающих специфику и потребности благотворительного сектора. Лучшие продукты будут размещены на платформе «Технологии добра», а их авторы разделят призовой фонд в размере 5 млн рублей.

Тематики отбора включают 5 ключевых блоков, соответствующих основным направлениям операционной деятельности благотворительных организаций:

Управление финансовыми потоками, фандрайзинг;

Управление грантовой и стандартной отчетностью;

Управление проектной и программной деятельностью, внутренняя аналитика;

Управление внешними коммуникациями и маркетинг;

Создание и настройка инфраструктуры, включая ИТ-поддержку.

К участию приглашаются как крупные компании и корпорации, так и стартапы, технологические предприниматели, а также студенческие команды. Рассматриваются готовые технологии и заявки в формате технического задания от команд разработчиков, готовых кастомизировать имеющиеся собственные решения или создать их «под ключ» с нуля.

Фото: © serezniy / Фотобанк Фотодженика Разработчики получили шанс принять участие в конкурсе с призовым фондом 5 млн рублей

Вячеслав Литовченко, генеральный директор «Совкомбанк Технологии»: «Совкомбанк придает большое значение системной поддержке социальной отрасли в своих долгосрочных приоритетах. В современном мире цифровизация становится критически важным фактором для обеспечения устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Наша цель – помочь некоммерческим организациям упростить и автоматизировать свои технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли сосредоточиться на своей главной миссии – оказывать помощь нуждающимся».

Социальный маркетплейс

Проект «Технологии добра» представляет собой формат маркетплейса с услугами от организаторов и партнеров проекта, которыми могут воспользоваться все БФ и НКО после прохождения упрощенной проверки. Для российских социально ориентированных некоммерческих организаций это возможность облегчить ведение своей операционной деятельности. Для корпораций, стартапов и команд разработчиков участие в конкурсе – возможность получить доступ ко всем пользователям платформы «Технологии добра», представляющим российские благотворительные организации.

Павел Новиков, исполнительный директор Sk Финтех Хаб: «По нашим данным объем финансирования благотворительных фондов в 2022 году составил 400 млрд рублей, вместе с нашими партнерами и стартапами мы планируем усилить поддержку и прозрачность сектора НКО за счет цифровизации и стандартизации. Мы хотим увеличить объем помощи до 1 трлн рублей и для этого создали новое направление в «Сколково» — Sk PhilTech Hub, который станет поставщиком решений для нашего совместного проекта с Совкомбанком «Технологии добра». Мы приглашаем НКО и технологических партнеров стать участниками проекта «Технологии добра» и вместе увеличить объем финансирования сектора до 1 трлн рублей».

В проекте «Технологии добра» принимают участие компания VK, образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, а также Softline, «Скан-Интерфакс», ТЕКО, Аксиома-Софт и «Лаборатория Касперского».

Подать заявку на участие можно до 15 декабря включительно на сайте конкурса «Технологии добра».