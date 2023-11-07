«Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus

«Аквариус» выпустил отечественные системы хранения данных Wareus на базе процессора Intel Xeon Scalable второго поколения. Устройство работает на собственном программном обеспечении компании. Цена пока неизвестна, а заказ станет доступен в первом квартале 2024 г.

Новая линейка отечественных СХД от «Аквариуса»

«Аквариус» выводит на рынок новые системы хранения данных (СХД) под названием Wareus. Она будет оснащена процессором Intel Xeon Scalable второго поколения до 24 ядер (до 96 ядер на систему) и RAM от 256 ГБ до 2 ТБ на контроллер. Производитель предлагает три типовых конфигурации на базе оборудования «Аквариус»: два контроллера и дисковая полка на 24 носителя в одном корпусе (от 46 ТБ до 184 ТБ на SSD и до 288 Тб на HDD-накопителе, два контроллера и две исковые полки и два контроллера с подключаемыми дисковыми полками с поддержкой до 600 носителей (до 4600 ТБ на SSD и до 8400 ТБ на HDD).

Устройства работают под управлением программного комплекса управления (ПКУ) Wareus, который создан на базе принципов безопасной разработки ПО (Secure by Design). Этот ПКУ спроектирован специалистами «Аквариус» с нуля для обеспечения управления современными высокопроизводительными СХД среднего и корпоративного класса. Также доступно управление физическими носителями, рабочими и резервными группами дисков и пулами.

По словам директора технической дирекции группы компаний «Аквариус» Олега Олейника, разработка собственного программного кода для управления СХД заняла три года. «Мы проанализировали множество западных и российских разработок, выявили требования клиентов к мощности СХД, понимая, что потребность бизнеса в этом продукте будет только расти год от года. И с учетом этих данных создали комплекс управления», - заявил он.

Фото: Аквариус Система хранения данных Wareus

Представитель компании уточнил, что СХД совместима с российскими ОС на базе Linux.

СХД Wareus будет поддерживать протоколы iSCSI, RDMA и ROCEv2, а оснащена она будет их программным обеспечением (ПО) «Вареус» 1.0. В «Аквариусе» утверждают, что СХД имеет возможность мгновенного построения нового RAID для современных SSD, создания мгновенных снимков тонких томов, быстрого восстановления и создания новых томов из вышеупомянутых мгновенных снимков. Также производитель предоставляет гарантию на три года. Заказать устройство можно будет в начале 2024 г.

«Аквариус» не ответил на вопросы CNews относительно цены устройств.

Инвестиции в производство электроники

Как сообщал CNews, «Аквариус» инвестировал 1,5 млрд руб. в развитие своего завода в г. Шуе (Ивановская область). Площадь комплекса была увеличена на 50% до 21 тыс. кв. метров. Также в марте 2022 г. компания приобрела завод американского производителя электроники Jabil в Твери. Вместе с этим заводом компания забрала к себе и уволенных сотрудников. По словам президента группы «Аквариус» Владимира Степанова, на этих заводах будут работать 2,5 тыс. человек, а акцент будет на высокотехнологичные рабочие места, включая роботизированные линии сборки.

А в июле 2023 г. компания объявила о том, что собирается вложить 3 млрд руб. в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. В планах было нанять 100 новых сотрудников под планы разработки аппаратного и программного обеспечения и самостоятельного развития модельного ряда в реестре оборудования российского происхождения.

Выручка и деятельность «Аквариуса»

«Аквариус» производит серверы, системы хранения данных (СХД), персональные компьютеры, ноутбуки и другую компьютерную технику. Также компания выпускает материнские платы собственной разработки.

Как писал CNews, в сентябре 2022 г. США ввели санкции против «Аквариуса». Из-за попадания в «черный» список компания испытывает проблемы с доступом к американским процессорным архитектурам и зарубежным заводам.

По данным базы «Контур фокус», на конец 2022 г. баланс ООО «Группа Аквариус» составил 3,5 млрд руб., а чистая прибыль 403 тыс. руб. Выручка упала на 15% и составила 29,7 млн руб. Уставный капитал компании – 72,1 млн руб.