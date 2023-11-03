В России создано ПО для транспортного планирования городов. До сих пор 95% моделей строят на немецком софте

Независимость транспортных моделей

Российская ИТ-компания Simetra разработала ПО для переноса транспортных моделей, созданных в зарубежном ПО, в отечественную цифровую платформу RITM. Об этом CNews рассказал представитель компании.

Транспортные модели необходимы для создания документов транспортного планирования, расчетов и прогнозов в сфере транспорта. Существуют транспортные модели всех городов России с населением свыше 500 тыс. человек, единая транспортная модель «Автодор» и др., пояснил CNews гендиректор Simetra Владимир Швецов.

Появление технологии для переноса таких моделей позволит переносить данные без потери точности и логики моделей. Это обеспечит отечественным пользователям бесшовную миграцию и переход на российское ПО.

RITM (Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management) — экосистема, объединяющая различные транспортные данные, инструменты и сервисы, позволяющие эффективно управлять транспортными системами. Решение также позволяет отслеживать перемещение транспортных средств, создавать транспортных модели и пр. RITM разработана компанией Simetra, и входит в реестр отечественного ПО.

Для чего это нужно

По словам разработчика, последние 15 лет транспортное моделирование в России развивалась в основном на базе немецких программных продуктов разработчика PTV Group, также были и продукты испанского Aimsun.

Фото: fanjianhua на Freepik В России создано решение для миграции транспортных моделей с иностранного ПО

Около 95% транспортных моделей в России выполнялись с использованием программных продуктов PTV. Вендор как и многие другие иностранные компании ушел с российского рынка. Поэтому у российских компаний появилась необходимость миграции данных в программную среду российской разработки.

Объем рынка ПО для транспортного моделирования составляет несколько сотен миллионов руб. в год, отметил Швецов.

Чем занимается Simetra

Группа компаний Simetra — это центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании присутствуют научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.

Компания также занимается разработкой собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Симетра групп» образована 24 июня 2011 г. в Санкт-Петербурге. Гендиректором и единственным учредителем компании выступает Владимир Швецов.

Выручка компании по результатам 2022 г. составила 356,4 млн руб., что на 67% выше, чем по итогам 2021 г. Чистая прибыль при этом достигла 2,5 млн руб. В базе «Контур.фокуса» имеются данные о 50 заключенных госконтрактах на общую сумму 823,1 млн руб.