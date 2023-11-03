Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС

США ввели санкции против АФК «Система». Также санкции введены против замминистра цифрового развития Олега Качанова, известных российских разработчиков инженерного ПО, дистрибьюторов 3D-принтеров, компаний из сферы электронных компонентов, Почта банка и «СПБ биржа».

Санкции против АФК «Система»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело новые санкции против российских компаний, а также иностранных лиц, якобы способствующих обходу введенных против России санкций. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

В частности, санкции ведены против АФК «Система», являющейся крупнейшим акционером телекоммуникационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) и одним из двух крупнейших акционеров интернет-ритейлера Ozon. Автоматически под санкции попадают все подконтрольные АФК «Система» компании, где доля корпорации более 50%.

Отдельно в санкционный список (OFAC SDN) были включены ряд «дочек» АФК «Система» - люксембургский банк East West United Bank, сингапурская Sistema Asia и венчурный фонд «Система Смарттех». Этот фонд был создан в 2020 г., им руководит Ксения Шойгу (по данным газеты «Коммерсант», она является дочерью министра обороны Сергея Шойгу). Примечательно, что в сентябре 2023 г. АФК «Система» вышли из капитала «Система Смарттех».

Американским резидентам разрешается совершать транзакции с АФК «Система» и ее структурами до 31 января 2024 г. Также разрешается проведение транзакций, связанных с агрокультурами, медицинским оборудованием, заменой комплектующих, обновлением ПО и преодолением последствий пандемии короновируса. Пресс-служба АФК «Система» отказались от комментариев.

Как АФК «Система» и МТС «убегали» от санкций

Весной 2022 г. под санкции Великобритании попал основатель и главный акционер корпорации Владимир Евтушенков. Сразу после этого его доля снизилась с 59,2% до 49,2%. Это произошло за счет передачи 10% акций его сыну Феликсу, доля которого после этого увеличилась до 15,2%. Таким образом, на тот момент сама корпорация избежала попадания в санкционные списки. Тогда же Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила торги акциями АФК «Система».

Одновременно доля АФК «Система» в МТС снизилась с 50,02% до 49,94%. Это произошло за счет увеличения доли президента МТС Вячеслава Николаева в компании до 1,15%. Таким образом, МТС получала «страховку» на случай попадания АФК «Система» под санкции.

Однако в 2023 г. Великобритания ввела санкции против членов семьи Владимира Евтушенкова – Феликса и дочери Татьяны, а также жены Натальи. После этого сама АФК «Система» стала подсанкционной структурой в Великобритании. Тогда же АФК «Система» окончательно ушла с LSE.

Санкции против Олега Качанова, Почта банка и «СПБ Биржа»

Санкции США были введены против замминистра цифрового развития Олега Качанова, курирующего цифровизацию госведомств. Ранее США уже вводили санкции против министра цифрового развития Максута Шадаева.

Также санкции США были введены против ряда российских финансовых институтов, включая Почта-банк (совместное предприятие «Почты России» и госбанка ВТБ) и «СПБ Биржу». В Почта Банке заявили, что кредитная организация продолжает работать в прежнем режиме, так как ее деятельность сосредоточена на территории России.

«СПБ Биржа» специализируется на торговли акциями иностранных компаний. В сообщении биржи говорится, что заключение новых договоров и сделок, в том числе сделок репо, приостановлено с вечера 2 ноября 2023 г. Американские лица должны завершить транзакции с «СПБ биржа» до 31 января 2024 г.

Санкции против разработчиков инженерного ПО и дистрибьюторов 3D-принтеров

В санкционный список США попали и ряд российских разработчиков промышленного ПО: «Аскон», «Базис центр», CSsoft Development, МКМ, Quantofrom, «Научно-технический центр «Газпромнефти».

Также санкции введены против дистрибьюторов 3D-принтеров: Anisoprint Rus, Cybercom, F2 Inoovations, IQB Technologies и научно-производственной организации (НПО) «3D интеграция». Санкции коснулись и дистрибьютора оборудования для компьютерного числового управления SFT и разработчика 3D-принтеров для авиации «Ник».

Под санкции попали и компании, связанные с электронными компонентами: научно-производственное предприятие (НПП) «Исток» и его руководители – Вадим Добров и Александр Вялов, АО «Компания «Скан», АО «Скан», ВНИИР «Прогресс», «ТК Флай Бридж», «Оптрон», «Фрегат», «Инженерный центр инновационных технологий».

Санкции против иностранных компаний

Санкции коснулись и компаний из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Китая и Швейцарии, которые якобы помогают российским лицам обходить санкции и ввозить электронные компоненты. Среди таких компаний – турецкие Azint Elektronik Makina Gida Urunleri Tekslil Nakliayat ithalat Ihracat Ticaret, Smart techno Group Dis Ticaret Ve Lojistik, BSB Grup Internet Ve Yapay Zeka Teknolojileri Anonim Sirketi (BSB Group) и Turken Digital matbaa Teknolojileri Bigisayar Bilisim Kirtasiy Fotografcilik Sanay Ve Dis Ticaret (Turken Digital). Владелец BSB Group и Turken Digital - Бер Туркен (Berk Turken) – также попал под санкции, так как он работает с ранее включенными в санкционный список российской ТБС и ее владельцем Андрем Тимошиным.

Среди компания из ОАЭ под санкции попали 365 Days Freight Services, Alcotech International Trading и ее директор Андрей Головтченко, Alfa Logistics, Hyperel, Mobitronix, SM Distribution и TCH Consultancy.

Среди китайских компаний под санкции попали Bejing jiahehengde Technology Company и Beijing Shangyixianda Technology Company. Также санкции коснулись швейцарской Advanced Industrial Technologies и ее владелец Антон Гаверский.

Санкции коснулись и россиянина Артура Петрова, который был арестован в августе 2023 г. на Кипре из-за выдвинутых США обвинений в обходе антироссийских санкций. Утверждается, что Петров работает с российской ООО «Электроком ВПК» и кипрской Astafteros Technokosmos, которые тоже попали под санкции.