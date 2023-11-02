Россиянина посадили в Европе в тюрьму за поставки электроники в Россию

В Роттердаме суд приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянина Дмитрия К., обвиняемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций ЕС. Его компания должна выплатить штраф в размере 200 тыс. евро. Нидерландский гражданин в такой ситуации скорее всего отделался бы санкциями и штрафами.



В тюрьму за чипы

Окружной суд Роттердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы 55-летнего Дмитрия К., а его компанию — к штрафу в размере 200 тыс. евро.

Осужденного признали виновным в нарушении санкции ЕС против России, касающихся экспорта электронных товаров двойного назначения, в том числе микрочипов. Эти товары «могли бы способствовать военному усилению российских компаний», говорится в постановлении суда, с которым ознакомились РИА «Новости».

У Дмитрия двойное гражданство — России и Нидерландов. Его фамилия не разглашается. Арестован он был в сентябре 2022 г.

Приговор оказался мягче требований обвинения. Прокуратура Нидерландов настаивала на трех годах заключения и штрафе в 350 тыс. евро.

Подсканкционная деятельность

По версии следствия Дмитрий поставлял российским компаниям электронные товары двойного назначения, которые могли использоваться для работы ВПК России. Одним из заказчиков осужденного был «Ростех», выяснило радио «Бизнес FM».

Фото: vecstock на Freepik Россиянина приговорили в Нидерландах к тюремному сроку за поставку электроники в Россию

Страна назначения скрывалась. По документам электроника и чипы отправлялись на Мальдивы и в другие страны. Таким образом в Россию было продано за семь месяцев товаров на общую сумму в 1,4 млн евро.

Предвзятый приговор

Адвокат приговоренного россиянина утверждает, что в деле нет никаких доказательств того, что товары, направленные в Россию, были использованы для военных целей.

Полтора года тюрьмы за построенное лишь на предположениях и неочевидное правонарушение — это очень много. Такое, вероятно, связано с тем, что Дмитрий, помимо нидерландского, имеет еще и гражданство России, сказал «Бизнес FM» эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.

Эксперт считает, что голландца никто не привлек бы к уголовной ответственности в такой ситуации. В худшем случае наложили бы санкции на компанию или присудили дополнительный штраф.

«Но мы живем в странное время и в странном мире, где основные права и постулаты нарушаются. Если раньше каждый считался честным, пока не будет доказано обратное, то мы не заметили, как практически все фемиды западных стран переложили бремя доказывать свою невиновность на подозреваемого, вместо того чтобы правоохранители собирали доказательную базу», — отметил Трещев.

Количество таких дел растет

Запрет на экспорт критических технологий и промышленных товаров, включая электронику, вошел в десятый пакет санкций ЕС против России. Количество дел против россиян за обход этих ограничений растет.

В сентябре 2023 г. CNews писал об аресте в США Максима Марченко по обвинению в закупках санкционной электроники двойного и военного назначения. В конце августа 2023 г. федеральный суд ФРГ выдал ордер на арест Вальдемара В. за поставку электронных компонентов в Россию.

Тоже в августе на Кипре по запросу США арестовали Артура Петрова за поставку для российской компании «большого объема микроэлектронного оборудования». 30 октября 2023 г. ТАСС сообщил, что Окружной суд Ларнаки отказал в освобождении Петрова под залог из-за каких-то случаев, когда освобожденные под залог бежали из страны. Какие именно случаи послужили причиной отказа, не уточняется.