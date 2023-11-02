Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против

Единая биометрическая система будет пополняться данными россиян, пользующихся сервисами объявлений и каршерингом, а также другими проектами, где фото лица или образец голоса используются для борьбы с мошенниками. Российский бизнес против этого и добивается введения моратория на использование данных этих сервисов для наполнения ЕБС, которая очень нелюбима россиянами.

Сел в каршеринг – сдал биометрию

Российский бизнес подготовил предложение по внесению в действующее в России законодательство о биометрии ограничение на пополнение Единой биометрической системы данными, полученными из сервисов, где фото лиц и образцы голосов россиян применяются в системах защиты от мошенников. Как пишет «Коммерсант», предложение работала рабочая группа «Информационная безопасность» по разработке национального проекта «Экономика данных».

По словам собеседника издания, осведомленного о деталях предложения, в России в настоящее время очень многие сервисы используют биометрию (фотографию или образец голоса) для идентификации личности пользователя. В частности, таким «промышляют» классифайды (сайты с объявлениями), сервисы каршеринга и пр.

Фото: standret / FreePik Пользуясь арендными машинами и размещая объявления в интернете, россияне сдают разным компаниям биометрию, которая по закону должна быть передана государству

Рабочая группа построена при АНО ЦЭ, учредителями которой являются многочисленные представители крупного российского бизнеса и ИТ-сферы. В их числе – Сбербанк, холдинг VK, операторы связи «Билайн», «Мегафон», Ростелеком, и МТС, провайдер «ЭР-телеком» (бренд «Дом.ру»), а также госкорпорация «Ростех», ПАО «Группа Астра» (разработчик Astra Linux), интернет-гигант «Яндекс», «Почта России», маркетплейсы Ozon и Wildberries и пр.

В чем суть проблемы

Оперируя биометрией в качестве средства авторизации, сервисы обязаны сдавать ее в Единую биометрическую систему (ЕБС). К этому их обязывает закон об идентификации с использованием биометрии (572-ФЗ), принятый Госдумой в конце 2022 г. В настоящее время сдавать биометрию россиян в ЕБС должны все организации, «владеющие системами, обеспечивающими аутентификацию на основе биометрии». Исключение составляют розыскные мероприятия, обеспечение безопасности государства, санитарно-эпидемиологического благополучия и пр.

Классифайды и сервисы каршеринга в список исключений не попали. Со слов источника издания, собираемая ими биометрия не отвечает требованиям ЕБС к фотографиям и образцам голоса. «Подключение к ЕБС и переведение цифровых фото в необходимый формат потребуют от компаний затрат, им проще будет отказаться от использования технологии», – добавил он.

Идея участников рабочей группы заключается в том чтобы перенести все сервисы, которые используют биометрию для борьбы с мошенничеством, в разряд исключений, и снять с них обязанность передавать биометрические данные россиян в ЕБС. В нынешних условиях, если эти сервисы не будут сдавать биометрию в ЕБС, это будет считаться нарушением закона, уточнил собеседник издания в российской ИТ-области.

Помощь коллег

Посильную помощь в разработке новой инициативы рабочей группе оказывает Ассоциация больших данных, пишет «Коммерсант». В нее входят, в числе прочих, «Яндекс», «Ростелеком», «Билайн», МТС, «Мегафон», «Сколково», Сбербанк, «Тинькофф», Qiwi, VK и др. Представители Ассоциации сообщили изданию, что биометрия, используемая сервисами для идентификации личности пользователя, имеет очень небольшой срок хранения и больше нигде этими сервисами не применяется. «Такие процедуры доказали свою эффективность: например, статистика показывает, что они помогают ежемесячно защитить около 3 млрд руб. средств российских граждан, а на классифайдах случаи мошенничества сократились на 90%», – заявили изданию в Ассоциации, сделав акцент на том, что использовать Единую биометрическую систему для тех же целей возможным не представляется «ввиду технических, правовых и финансовых ограничений, утверждают в АБД».

Никто не «за», все против

Организация, несущая ответственность за развитие Единой биометрической системы, заявила изданию, что не считает необходимым внесение поправок, на которых настаивает рабочая группа, в действующее в России законодательство, пишет издание. Речь про «Центр биометрических технологий» (ЦБТ), в настоящее время являющийся единственным оператором ЕБС.

ЦБТ – это организация с непосредственным госучастием. Центр на 25% принадлежит Центробанку, и на 26% – Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Оставшуюся 49-процентную долю контролирует «Ростелеком».

Если граждане России со своей стороны не желают, чтобы их биометрия попала в Единую биометрическую систему, у них есть законное право отказаться от размещения. Нынешнее российское законодательство позволяет написать отказ от ее передачи в ЕБС и удаление, если она оказалась в системе ранее. Россияне воспользовались этой возможностью – в конце августа 2023 г. в многофункциональные центры по всей стране хлынул поток граждан, желающих написать такое заявление.

Россиян, посетивших МФЦ с этой целью в конце лета 2023 г. оказалось около полутора миллионов. Центры не выдержали такой нагрузки – во многих регионах их работа была парализована.

В то же время, власти упрощают доступ к услугам по биометрии и способам её регистрации. Например, в конце октября 2023 г. заработала упрощенная схема отправки биометрии в ЕБС самими гражданами – отныне для этого потребуется лишь установить специальное приложение и выполнить в нем пару простых и быстрых действий.