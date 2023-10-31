Силовики арестовали целую академию, обучающую высокому мошенничеству в интернете

Полиция Нигерии громко отчиталась о поимке шестерых гиперактивных кибермошенников, которые развернули целый образовательный и рекрутинговый хаб для привлечения в киберпреступность новых людей.

Научи плохому!

Полиция Нигерии арестовала шестерых подозреваемых в масштабной мошеннической деятельности. Их обвиняют в том, что они создали своего рода «образовательный хаб» для начинающих киберпреступников, в рамках которого предлагали повысить их квалификацию. Кроме того, и за самими подозреваемыми тянется долгий шлейф мошеннических «подвигов».

Полицейские начали действовать по наводке от информаторов; после проведенного расследования полицейские арестовали «преподавателей мошенничества» 13 сентября 2023 г.

Помимо ареста был ликвидирован ресурс, использовавшийся для найма новых киберпреступников, а также обучения всех желающих преступному ремеслу. «Студентам» предлагались такие «дисциплины», как высокопрофильный фишинг - компрометация деловой переписки (Business email compromise или BEC), мошенничество на сайтах знакомств, а также инвестиционное мошенничество.

Сами арестованные признались в совершении таких деяний, как кража идентификационных данных («кража личности»), взлом аккаунтов в Facebook и торговля доступом к ним, мошенничества на сайтах знакомств, подделка компьютерных комплектующих и многое другое.

Гром победы, раздавайся

Представители полиции призвали общественность, семьи, друзей и религиозные сообщества высказать свое неприятие подобной деятельностью и информировать правоохранительные органы о подозрительной активности в сети и вне ее.

«Национальная полиция Нигерии призывает владельцев и владелиц сдаваемых помещений, а также руководителей объектов разоблачать любые подобные центры найма в киберпреступную деятельность, обнаруженные в их окрестностях. Об этом заявил генеральный инспектор полиции Олукайоде Эгбетокун (Olukayode Egbetokun). «Нам необходимо разрушить заговор молчания и разоблачить совершающих злодения в нашем обществе», - считает он.

Директор по информационной безопасности компании SEQ Анастасия Мельникова рассказала, что Нигерия долгие годы считается мировой столицей онлайн-мошенничества, заслуженно или нет, а время от времени правоохранительные органы страны берут с поличным особо зарвавшихся киберпреступников. Однако, она выразила сомнения в том, что за этим следует надлежащее наказание. «Справедливости ради, в последние годы власти страны значительно активизировали борьбу с киберпреступностью, однако часто встречаются мнения, что этих мер недостаточно. Ну, а кроме того, нищета, в которой прозябает значительный процент населения, - это хорошо удобренная почва, на которой будет процветать любой криминал, с приставкой «кибер-» и без нее», - подытожила Анастасия Мельникова.

В мае 2022 г., как отмечает издание Bleeping Computer, ФБР объявило, что общий подсчитанный ущерб от BEC-мошенничества в мире составил $43 млрд - и это в период с середины 2016 г. по середину 2019 г.

В свою очередь, Федеральная служба по телекоммуникациям США заявила, что около 70 тыс. граждан США потеряли в сумме порядка $1,3 млрд, попавшись в ловушку мошеннников на сайтах знакомств. Ну, а на мошенничествах с инвестициями в криптовалюты злоумышленники нагрели руки на общую сумму порядка $2 млрд.