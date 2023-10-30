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ПСБ: блокчейн заменит банки в будущем

Технология блокчейн, система распределенного реестра данных, по мере своего развития в будущем сможет решать задачи, которые традиционно выполняли банки. Об этом сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ в рамках сессии «Технологическая трансформация финансов» на площадке форума РБК Tech.

Что могут сделать ИИ, большие данные и роботы для банков?

Александр Чернощекин подчеркнул, что банковская сфера является одним из лидеров в области внедрения инноваций технологий, что обусловлено в первую очередь высокой конкуренцией. По этой причине банки постоянно изучают возможности, которые открывают большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, биометрия, блокчейн и другие инновации, которые позволяют не только сделать удобнее клиентский путь, но и повысить эффективность работы самих банков.

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Фото: © SergeyNivens / Фотобанк Фотодженика
Банковская сфера является одним из лидеров в области внедрения инноваций технологий

Технология блокчейна с точки зрения ее краткосрочного влияния на рынок изначально была переоценена. Так, популярно было мнение, что в самое ближайшее время состоится переход в криптовалюту, что уже не оправдалось. Однако долгосрочный эффект блокчейна остался недооцененным. Такая технология по сути может стать, по выражению Александра Чернощекина, «мостиком доверия», которым на протяжении всей истории были банки — именно они проводили идентификацию клиентов, аутентификацию операций, выполняли расчеты, передавали документы и многое другое.

«Блокчейн может в значительной степени заменить банки и успешно справиться с ролью того самого "мостика доверия". Поэтому на горизонте 10-15 лет по мере того, как технология блокчейн будет приобретать свою зрелость, задачи банков будут существенно трансформироваться. И у нас нет другого выбора, кроме как наблюдать за ее развитием и участвовать в процессе, а лучше всего его возглавить», — отметил топ-менеджер ПСБ.

erid:Kra23hTceРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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