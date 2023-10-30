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«Касперский» разработал «нейроморфные» чипы, моделирующие работу человеческого мозга

«Лаборатория Касперского» разработала нейроморфные чипы, которые моделируют работу человеческого мозга. Технология позволяет значительно увеличить скорость обработки данных и при этом сократить потребление энергии. Мировой рынок таких чипов растет и к 2025 г. может превысить $7,5 млрд.

Аналог человеческого мозга

«Лаборатория Касперского» разработала нейроморфные чипы, которые моделируют работу человеческого мозга, пишут РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководитель отдела перспективных технологий компании Андрей Лаврентьев.

Такие процессоры имитируют строение человеческой нервной системы, способной быстрее и эффективнее обрабатывать информацию, чем это делают, например, графические чипы (GPU) с тензорными ядрами, на которых работает сейчас искусственный интеллект.

Преимущества и недостатки

По словам Лаврентьева, у новых чипов по сравнению с GPU есть два преимущества — скорость и сохранение энергии. Нейроморфный чип при использовании его с нейроморфной камерой может, например, посчитать песчинки, которые падают в песочных часах. При этом скорость обработки информации достигнет 1,25 тыс. кадров в секунду, а энергии тратится в тысячу раз меньше.

Применение у такого решения самое широкое: от напыления тонких пленок в промышленности до камер контроля трафика на дорогах. Однако нейроморфные камеры сейчас очень дорогие, и для массового использования технологии обычными потребителями она должна быть дешевле, сказал Лаврентьев.

Как это работает

Искусственный интеллект, который у всех на слуху, например, ChatGPТ, работает на основе так называемых искусственных нейронных сетей. Они на вход берут число и на выход дают число.

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Фото: xb100 на Freepik
«Лаборатория Касперского» разработала чип, работающий по аналогии с человеческим мозгом

В биологическом мозге никаких чисел нет. Там есть электрические импульсы — или спайки. Есть сигнал — идет импульс. Нет сигнала — нет импульса, пояснил Лаврентьев изданию «Газета.Ru» в сентябре 2023 г.: «По такому же принципу работает и наш чип. Он работает со спайковыми нейросетями. Мы называем это нейроморфной платформой».

Первая в мире попытка создать нейроморфный чип была предпринята в 2014 г. «История началась с 2014 г., когда IBM сделала чип TrueNorth. После IBM компания Intel сделала подобный чип Loihi. Потом китайцы сделали чип Tainjic. Теперь — мы», — сказал Лаврентьев.

Инвестиции разработку

О том, то «Лаборатория Касперского» совместно с новосибирским «Мотивом» займется созданием нейроморфного процессора «Алтай» CNews написал в декабре 2019 г.

В июне 2022 г. «Лаборатория Касперского» стала акционером компании «Мотив НТ» с долей участия 15%. Информация об этом была опубликована на сайте компании. Сумма сделки не называлась.

«По разным оценкам, уже к 2025 г. объем мирового рынка нейроморфных чипов может превысить $7,5 млрд, — прокомментировал важность этой инвестиции Андрей Духвалов, директор департамента перспективных технологий. — Это первый раунд инвестиций, и мы намерены продолжить увеличивать нашу долю в ближайшие годы. Доступ к нейроморфным технологиям открывает путь к формированию глобальной технологической экосистемы „Лаборатории Касперского“».

Анна Любавина

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