Власти готовят единый реестр всего российского вместо нынешнего зоопарка реестров

Минпромторг подготовил проект постановления Правительства об объединении реестров российской промышленной и радиоэлектронной продукции. Покупать и продавать российскую электронику на госторгах станет проще.



Один вместо двух

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства об объединении реестров российской радиоэлектронной и промышленной продукции, пишет «Коммерсант».

Объединение реестров планируется в целях оптимизации. В пояснительной записке к проекту авторы объясняют инициативу тем, что сейчас приходится вести одновременно два реестра, содержащие, по сути, одинаковые сведения.

Единый перечень радиоэлектронной продукции де-факто подлежит упразднению. Он действует с 01.09.2019 в рамках Постановления Правительства № 878 от 10.07.2019.

Всего в России, по оценкам авторов проекта, насчитывается 1,6–1,7 тыс. организаций в сфере разработки и производства радиоэлектроники. Российские производители получают преференции на государственных закупках. Заказчики в соответствии с законом о контрактной системе (44-ФЗ) должны убедиться в российском происхождении товаров и проверить их наличие в реестрах.

Для покупателей

Председатель промышленного комитета «Опоры России» Максим Третьяков считает нововведение полезным прежде всего покупателям. «Объединение реестров упрощает жизнь покупателям по 44-ФЗ, которые должны по каждому товару устанавливать статус нахождения в одном из реестров. Единый реестр позволяет делать это проще и быстрее», — сказал Третьяков.

В Минпромторге сообщили изданию о постоянно возникающей путанице у участников торгов в связи с выполнением таких требований. Ведомством «на регулярной основе ежемесячно обрабатывается порядка 150 запросов на предмет представления разъяснений по специфике каждого реестра, вопросам включения заявителя в реестры и, непосредственно, работы с указанными реестрами».

Для производителей

Предложения по объединению реестров окажут положительный эффект и на производителей. В Торгово-промышленной палате подчеркнули, что изменения сократят излишние процедуры по администрированию, исключат дублирование информации и унифицируют условия подтверждения отечественной промпродукции.

«Важно, чтобы не требовалось дополнительного внесения продукции в различные реестры. Условные "регистрации", "подтверждения качества" должны быть сведены к нулю. Качество продукции должно определяться соответствующими уполномоченными органами. И это должна быть разовая процедура, без лишней бумажной волокиты. Именно поэтому любые шаги по упрощению участия бизнеса в госзакупках и тендерах корпораций можно воспринимать только в позитивном ключе», — считает член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов.

Ранее CNews писал о том, что разработчики жалуются на крайне медленный процесс регистрации в реестре отечественной радиоэлектроники.