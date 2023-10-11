На развитие ИТ в 2024 году в России выделено 277 миллиарда

Финансирование в 2023 и 2024 годах

Затраты российского государства на ИТ снизятся в следующем году. «На реализацию мероприятий государственной программы «Информационное общество» Минцифры в 2024 г. будет выделено 277,7 млрд руб., что примерно на 11% ниже запланированного», - заявил на заседании ИТ-комитета Госдумы 10 октября 2023 г., глава ведомства Максут Шадаев.

При расчете бюджета на 2023-2025 гг. на эту программу планировалось направить 271,8 млрд руб. в 2024 г. Относительно изначальных планов правительства при подготовке бюджета в 2022 г. запланированные бюджетные ассигнования на эту госпрограмму выросли на 5,9 млрд руб. Об этом он рассказал на заседании ИТ-комитета Государственной думы России 10 октября 2023 г.

В 2023 г. на «Информационное общество» предусмотрено выделение 309,9 млрд руб., но по данным сводной бюджетной росписи, на 1 сентября 2023 г. расходы по этой программе составили 320,4 млрд руб.

Сокращение бюджетных ассигнований в 2025 и 2026 годах

По словам главы Минцифры России, финансирование госпрограммы «Информационное общество» упадет в два раза, а объем планируемых расходов на нацпроект «Цифровая экономика» составит чуть больше четверти от лимитов 2023 г. из-за разработки нового проекта «Национальная экономика данных» по поручению президента Владимира Путина, который заменит «Цифровую экономику».

В 2025-2026 гг. федеральное правительство планирует потратить меньше на 12,1 млрд руб. финансирование проектов в рамках этой госпрограммы в 2025 г. (до 168,3 млрд руб.) и на 6,2 млрд руб. в 2026 г. (до 174,7 млрд руб.).

В Минфине не ответили на вопросы корреспондента CNews.

Резкое сокращение грантов

Поддержка новых ИТ-разработок будет сокращена в 2024 г. в два раза – планируется профинансировать на 2,4 млрд руб. вместо 5 млрд руб. Этих денег хватит только для выплат по уже выданным грантам, а на новые денег не останется.

Как сообщал CNews, в июле 2023 г. экс-замглавы Минцифры Максим Паршин был арестован за получение взятки, которой хотели оплатить помощь в получении гранта со стороны чиновника.

Проблемы с «Почтой России»

По словам министра, за последние два года было отремонтировано почти 2,5 тыс. отделений «Почты России», на это было выделено 10 млрд руб. (по 5 млрд руб. – в 2021 и 2022 годах), однако необходимо финансирование для ещё 18 тыс. отделений. Глава Минцифры Максут Шадаев предложил финансировать ремонт отделений «Почты России», а также покрытие ее убытков в маленьких населенных пунктах (меньше 5 тыс. населения) инфраструктурным платежом маркетплейсов в размере 0,5% от их оборота.

Другие крупные траты ведомства

Государственная поддержка работы средств массовой информации составит 11 млрд руб.

На устранение цифрового неравенства (подключение малых населенных пунктов и труднодоступных районов к интернету) в 2024 г. выделят 5,6 млрд руб. Максут Шадаев заверил, что это позволит предоставлять связь в следующем году в уже подключенных населенных пунктах, но не позволит подключать к интернету новые районы.

Серьезное снижение также коснулось программы развития ИТ-кадров: с 8 млрд руб. до 3,9 млрд руб. Максут Шадаев рассказал, что спрос на программу обучения старшеклассников языкам программирования оказался огромным в этом году было подано 400 тыс. заявок от школьников, при плане на зачисления в 140 тыс. человек, остальные пока в листе ожидания.



На 2 млрд руб. сократят расходы на инфраструктуру для доступа школ к Интернету, но Минцифры вместе с Минфином ищут средства для развития Wi-Fi в школах по поручению президента о создании и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях от 3 октября 2023 г.

На завершение работ по строительству Росархива в Обнинске планируют выделить 1,8 млрд руб. Работы начались в 2020 г.

Сокращение расходов так же коснется и космической программы. Строительство новых аппаратов, которые обеспечивают вещание и связь не поддержано в этой версии проекта бюджета.