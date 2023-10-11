«Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей

Генеральный директор «Русгидро» Дмитрий Беляев заявил в Совете Федерации о недовольстве качеством электромобилей Evolute. Из-за неполадок одномоментно простаивает до 20% парка каршерингового сервиса энергокомпании.



«Детские болезни» Evolute

В «Русгидро» недовольны качеством отечественных электромобилей Evolute, заявил генеральный директор ЭЗС «Русгидро» Дмитрий Беляев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы круглого стола по перспективам электротранспорта в Совете Федерации. Электрокары Evolute производятся на липецком автосборочном предприятии «Моторинвест» и используются в принадлежащем энергокомпании сервисе каршеринга Green Crab.

«Детские болезни» отечественных электрокаров приводят к тому, что 20% парка и более могут в моменте находиться в простое. Техника в лизинге и платежи за нее приходится вносить и во время простоя, отметил Беляев. По его словам проблемы возникают также с зарядными станциями.

«Мы поддерживаем тезис, что качество электромобилей Evolute требует доработки. Хотелось бы, чтобы производители слышали обратную связь от клиентов — крупных корпоративных заказчиков и шли навстречу», — сказал Сергей Вологодский, заместитель гендиректора «Газпромбанк лизинг», который профинансировал поставку машин каршерингу Green Crab.

Фото: evolute.ru Электрокары Evolute, на качество которых пожаловалась « Русгидро », только формально являются отечественными

Чтобы минимизировать простой электрокаров Green Crab, в регион регулярно выезжают инженеры Evolute с необходимым оборудованием для устранения неполадок, ответил изданию представитель автопроизводителя. «В данный момент мы понимаем, что ресурсов текущего сервисного партнера не хватает, и ведем переговоры с партнерами для привлечения дополнительных ресурсов на поддержку автопарка компании», — сказал он.

Не совсем российские

Evolute I-Pro в сентябре 2023 г. стал наиболее популярным отечественным электрокаром. Его продажи год к году выросли на 54% до 139 шт., он занял 3-е место после Zeekr 001 и Volkswagen ID.4. в рейтинге «Автостата», данные из которого приводят «Ведомости».

Другой российский электрокар «Москвич 3е» в топ продаж не попал. Но пока и «Москвич» и Evolute имеют российское происхождение в основном формально, а по существу представляют собой собранные из китайских машинокомплектов электрокары JAC и Dongfeng соответственно.



По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева проблемы в эксплуатации Evolute могут заключаться в невысокой на начальном этапе адаптации этих электрокаров для работы в российских условиях.

Импортозамещение планируется

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью CNews в мае 2023 г. сообщил, что поручению мэра столицы ведется работа над тем, чтобы к 2024–2025 году была сделана полностью российская платформа для электромобилей. «Мы можем догнать лучших мировых вендоров, но лишь при однозначной поддержке российских производителей электромашин», считает Ликсутов.

Работа по формированию мер поддержки ведется, согласно заявлению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрия Федорова на круглом столе «О перспективах развития производства и использования электротранспортных средств и создания зарядной инфраструктуры». Реализация стратегической инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» началась в 2022 г. и предполагает три этапа: запуск рынка, наращивание спроса и рост загрузки производств, их локализация.

В октябре 2023 г. CNews писал о завершении предварительного бронирования электромобилей российского бренд в области разработки ИТ-технологий и инжиниринга «Атом». Ограниченная серия электромобилей была распродана в течение двух месяцев. Вывести свои автомобили на главные улицы российских городов «Aтом» планирует к середине 2025 г.