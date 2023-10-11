Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос

Крупнейшее мероприятие российского ИКТ-сообщества CNews FORUM пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. В ходе мероприятия глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Отправить вопрос можно уже сейчас.



1 ноября 2023 г. в ходе крупнейшего ИТ-мероприятия CNews FORUM министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума.

Прислать вопрос можно заранее через форму ниже или по адресу review@cnews.ru, и министр ответит на ваш вопрос со сцены форума 1 ноября 2023 г.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM Кейсы 20 июня 2023 г. откроется в четвертый раз.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM 2023

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2023 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Импортозамещение», «Безопасность», «Розница» и «Цифровая трансформация».

Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин рассказал о стратегии цифровой трансформации компании Подписание трехстороннего соглашения «Открытой мобильной платформы», РЖД и «Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем», о сотрудничестве в области ИТ, включая использование отечественной мобильной ОС «Аврора». ИТ-директор «Росатома» Евгений Абакумов посвятил доклад стратегии цифровизации активов госкорпорации На CNews Баттл директор по управлению изменениями «Норникеля-ОЦО» Екатерина Генкина и вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков обсудили тему «Что движет изменениями: трудности vs комфорт» Гендиректор НТЦ ИТ «Роса» Владислава Васильева описала свое видение госсуверенитета в цифровой трансформации Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Василий Слышкин описал параметры экономики данных Директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин указал на аспекты цифровизации регионов Директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев рассказал о гибком регулировании для цифровых инноваций Директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров описал фундамент корпоративной цифровизации На форуме было вручено множество наград CNews AWARDS за выдающиеся проекты и достижения Директор по информационным технологиям «Агрокомплекса» Владимир Ямщиков получил награду в номинации «ИТ в АПК. Проект года» Гендиректор ТУРБО Владимир Егоров объяснил, что такое бизнес-система для «поколения Z» Директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street Адар Рубин указал, как диктовать свой темп для инноваций Директор департамента управления проектами «Аэрофлота» Михаил Портной принял награду за E-commerce проект года Руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация» МТС Максим Халматов рассмотрел построение концепции управления рабочим пространством Технический директор подразделения Secure Power в Schneider Electric Алексей Соловьев описал инновации для будущего Директор по развитию бизнеса в госсекторе SberCloud Шамиль Каюмов рассказал о перспективах облачного рынка Шамилю Юсупову была вручена награда в номинации «IaaS в госсекторе: проект года» Генеральный директор «Центра 2М» Евгений Мискевич расписал цифровизацию глазами пользователя Евгению Мискевичу была вручена награда в номинации «Интернет вещей: оператор года» Гендиректор RuSIEM Максим Степченков принял награду в номинации «Управление безопасностью: технология года» ВРИО ИТ-директора/директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова посвятила доклад теме микросервисов Директор по архитектуре управления развития партнерских сервисов департамента развития омниканальной платформы Газпромбанка Виталий Смык (слева) и гендиректор «Синимекса» Андрей Сыкулев приняли награду за проект года по теме «Открытые интерфейсы в банках» Член правления, директор по ИТ в Росбанке Денис Сотин описал свое видение цифровой трансформации современного банка Руководителю направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка Ивану Карпову была вручена награда за инновационное развитие цифровых каналов привлечения клиентов Замгендиректора по ИТ «Первой грузовой компании» Вадим Урьяс обрисовал цифровую экосистему железнодорожного бизнеса Вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков получил награду в категории «Insurtech: человек года» Директор управления ИТ в «Мечеле» Валерий Дьяченко рассказал о создании единого информационного пространства на предприятии Генеральный директор «Первого ОФД» Александр Емелин получил награду в номинации «Большие данные: проект года» Директор по ИТ в «Ситилабс» Алексей Сороченков получил награду в номинации «Умный город: технология года» Руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова описала применение цифровых инструментов для реализации стратегических целей Руководитель отдела прикладных разработок компании «Такском» Дмитрий Москальков принял награду за лучший «Онлайн-сервис в ритейле» Директор по кибербезопасности OKS Group Денис Горчаков поделился практическим опытом В холле люди заводили знакомства с роботами Около многочисленных стендов также не было пустого пространства CNews Forum собирает гостей отовсюду Новые технологии приближают будущее После пленарной части на форуме прошло пять тематических секций Виртуальная реальность — один из устойчивых трендов Все участники форума смогли принять участие в розыгрыше многочисленных призов В завершении мероприятия общение гостей переместилось в фуршетную зону Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2023, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.