Центробанк придумал способ расплачиваться с заграницей без SWIFT с помощью цифрового рубля

Что делать кредитным организациям и иностранным банкам, если они хотят открыть счет цифрового рубля

Опубликован проект указания Банка России, позволяющего кредитным организациям и иностранным банкам открывать счета цифрового рубля. Документ должен помочь совершать трансграничные платежи независимо от третьих лиц. Основной целью нововведения является независимость от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). Россию отключили от SWIFT в 2022 г. и это создало ряд проблем с международными расчетами для юридических лиц внутри страны.

Документ в случае принятия вступает в силу с 1 января 2024 г., однако положение о счёте, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций, вступает в силу с 1 января 2025 г.

Чем является цифровой рубль и можно ли на нем заработать?

Цифровой рубль является третьей формой рубля в дополнение к наличной и безналичной. Единственным эмитентом нового цифрового финансового актива (ЦФА) будет Банк России. Цифровые рубли будут храниться на цифровых кошельках граждан и организаций. Счета цифрового рубля, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Цифровой рубль будет храниться в специальном цифровом кошельке на серверах Банка России. Операции с цифровыми рублями будут также проводится на платформе регулятора. На него не будет начисляться кэшбек, нельзя будет открыть вклад, получить проценты и остаток на счете. Физические лица смогут пользоваться цифровыми рублями бесплатно, а для юридических лиц комиссия составит 0,3% от платежа.

Пилотный проект цифрового рубля

Как сообщал CNews, тестирование операций с реальными цифровыми рублями Банк России начал 15 августа 2023 г. В пилоте приняли участие 13 банков: «Альфа-банк», «ВТБ», «Газпромбанк», и другие. Закон о внедрении в России третьей формы национальной валюты вступил в силу 1 августа 2023 г.

Население недостаточно информировано о цифровом рубле

По мнению аналитиков Moneyman, одной из проблем внедрения цифрового рубля является низкая осведомленность россиян. «Государству следовало бы проводить более масштабную информационно-разъяснительную работу на различных уровнях для повышения уровня информированности населения», - рассказал аналитик.

На сайте Банка России есть раздел с ответами на вопросы и объяснением мифов, связанных с цифровым рублем.