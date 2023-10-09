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Российский банк интегрировал нейросеть GPT в интернет-банк и мобильное приложение

ПСБ расширил возможности общения бизнеса с банком во всех текстовых каналах коммуникации. Теперь в мобильном и интернет-банке, а также в мессенджерах бизнес-клиентам в пилотном режиме доступен сервис общения с нейросетью на темы, выходящие за рамки банковских услуг.

Есть вопрос? Спроси GPT

Клиенты банка могут использовать нейросеть GPT в чат-боте приложения ПСБ. Использование нейросети GPT — большой языковой модели, которая была внедрена в каналы коммуникации ПСБ на платформе компании BSS, позволяет предпринимателю, не выходя из привычного канала общения, получить интересующую его информацию. Например, как увеличить продажи товаров и услуг, как написать маркетинговый текст и другие. Для начала общения пользователю надо нажать кнопку «Разговор с GPT» и задать вопрос.

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Фото: © peshkova / Фотобанк Фотодженика
Новая функция позволяет предпринимателю получить интересующую его информацию

«Актуальные тенденции цифрового рынка мотивируют банковское сообщество на поиски свежих и неожиданных решений, которые бы позволили клиентам почувствовать себя на волне инноваций и в финансовой сфере. Мы постоянно изучаем возможности для расширения горизонтов клиентского опыта. Так, ПСБ придерживается концепции, при которой наши бизнес-клиенты решают все свои задачи, оставаясь в одном канале коммуникации, что существенно экономит время, а также делает их работу проще и удобнее. Теперь можно, просто открыв мессенджер, общаться с коллегами и друзьями, получать информацию об услугах ПСБ, оплачивать выставленные счета или получить ответ на интересующий финансовый вопрос. В дальнейшем мы планируем развивать сервис и внедрять его в другие клиентские пути», — сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса СМБ ПСБ.

erid:Kra23ZGu8Рекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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