Подмосковный госинтегратор купил серверы Lenovo больше, чем на полмиллиарда

«Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» более чем на полмиллиарда рублей закупил десятки китайских серверов Lenovo для «обеспечения приоритетных цифровых проектов». В апреле 2023 г. Центр уже закупал иностранную вычислительную технику этого же вендора для других целей.



Сервера для центра ИКТ

Как выяснил CNews, «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (МОЦ ИКТ) на 521,2 млн руб. закупил сервера китайского производителя Lenovo.

В рамках контракта будут поставлены 86 серверов Lenovo SR850 V2. Оборудование требуются для центров обработки данных Правительства Московской области. Закупка осуществляется в целях «обеспечения приоритетных цифровых проектов», следует из технического задания.

CNews направил вопросы о причинах закупки иностранных серверов и возможности закупки российских в МОЦ ИКТ (заказчику) и Комитет по конкурентной политике Московской области (публиковал тендер на закупку).

МОЦ ИКТ, в частности, отвечает за внедрение ИКТ при создании и эксплуатации государственных, и муниципальных информационных систем Московской области, а также за грантовую поддержку подмосковных ИТ-компаний и другие проекты. Принадлежит Центр, согласно базе «Контур.фокус», Правительству Московской области.

Исполнитель и требования к оборудованию

Тендер на закупку серверов был опубликован 23 августа 2023 г. в формате электронного аукциона. Максимальная (начальная) цена контракта была выставлена на уровне 540,1 млн руб. В аукционе приняли участие три компании (две компании не названы). Победителем стала ООО «Ленмедтехнология». Эта компания в декабре 2022 г. выиграла аукцион на поставку автоматизированных рабочих мест для Пенсионного фонда, «уронив» цену контракта в 3,6 раза с 296,9 млн руб. до 83,1 млн руб.

Среди требований к оборудованию предъявлялись: не менее 3 ГГц базовой частоты процессора на стандартной архитектуре x86-64, не менее 24 ядер на каждый установленный процессор в стоечном сервере. Заказчик в техзадании не прописывал требования о присутствии сервера в реестре «железа» Минпромторга.

Зависимость от импортного оборудования

Это не первая закупка серверов Lenovo «Московским областным центром ИКТ». Судя по порталу госзакупок, заказчик в конце апреля 2023 г. закупил 87 серверов Lenovo на общую сумму 199,3 млн руб. Поставщиком по контракту также оказалась компания «Ленмедтехнология».

Закупка осуществлялась для обеспечения бесперебойной работы единой региональной информационной системы сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион». А также для расширения подсистемы хранилища данных.

Не спешат переходить на российское оборудование и компании из крупного бизнеса. В июне 2023 г. CNews писал о том, что Сбербанк в конце мая 2023 г. подал запрос на приобретение «железа» на $40,5 млн — это 2,6 тыс. серверов, закупка которых поделена на семь лотов. Также Сбербанк объявлял еще как минимум два тендера: на закупку серверов Huawei на $80 млн и систем хранения данных Dell и NetApp еще на $38 млн руб.

Однако российские производители вычислительной техники выступают против ввоза иностранного оборудования, которое потом просачивается в закупки. Например, АНО «Вычислительная техника» в которую входят российские производители серверов и СХД (среди участников присутствуют компании Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других), предложили Минпромторгу ограничить ввоз по параллельному импорту техники компаний Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, HPE, MSI, Quanta, Palit, Palo Alto Networks и Schnider Electric вместе с Pure Storage.