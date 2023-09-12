Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

Основные вопросы конференции:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

Как российский рынок инфраструктуры адаптируется к новым реалиям?

Насколько изменились объемы поставок и цены на оборудование?

Способен ли параллельный импорт обеспечить потребности рынка?

Что российские производители могут противопоставить привычной вендорской модели?

Импортозамещение или локализация?

Кто займет освободившиеся ниши на российском рынке?

Технологии и решения

Серверное оборудование: что предлагают поставщики?

СХД от отечественных производителей.

Сетевое оборудование.

Системы резервного копирования.

Российские ЦОДЫ: место найдется всем.

Как выбрать надежный ЦОД?

Беспроводные сети передачи данных.

Гибридная инфраструктура: за и против.

Российское инфраструктурное ПО: что выбрать?

Безопасность ИТ-инфраструктуры.

Проекты и кейсы

Как составить оптимальный план реорганизации ИТ-инфраструктуры?

Импортозамещение оборудования: делимся опытом.

Оптимизация расходов на облака.

Опыт миграции на российское инфраструктурное ПО.

Как организовать мониторинг ИТ-инфраструктуры?

Возможности ИИ в организации службы технической поддержки.

Среди спикеров конференции:

Вадим Прескур, директор по ИТ-архитектуре инфраструктуры, ВТБ;

Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомплектация»;

Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям, ГК «Москабельмет»;

Иван Козлов, CIO, «Латео»;

Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;

Алексей Семенов, руководитель управления ИТ, ГК «Самолет»;

Вадим Григоренко, руководитель блока инфраструктуры, Россельхозбанк;

Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, НРД;

представитель компании RuDesktop;

представитель компании «Сибур»

Актуальный список спикеров мероприятия доступен по ссылке.

Список участников обновляется по ссылке.