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Rutube и «Цифровой прорыв»: программисты сразились за 10 млн рублей

С 8 по 10 сентября в Нижнем Новгороде прошел масштабный Всероссийский хакатон в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Генеральным партнером проекта выступил национальный видеохостинг Rutube, который также подготовил задание для участников Всероссийского хакатона.

Успеть за 42 часа

В хакатоне приняли участие более 1700 молодых разработчиков, специалистов по информационным технологиям, дизайнеров, а также студентов и школьников. Самой юной участнице было 14 лет. Также в кейсе Rutube поучаствовал исключительно женский коллектив и школьники 10-х классов из города Санкт-Петербург. Призовой фонд хакатона составил 10 млн рублей. Мероприятие проходило в гибридном формате, благодаря чему в нем смогли принять участие специалисты из других регионов, которые присоединились онлайн.

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В хакатоне приняли участие более 1700 молодых разработчиков

За 42 часа командам необходимо было разработать модели машинного обучения для рекомендательной системы Rutube и презентовать их жюри, в которое вошли эксперты платформы. Все три дня национальный видеохостинг вел эксклюзивную онлайн-трансляцию хакатона, каждый желающий мог следить за ходом разработки в реальном времени. Всего командами было предложено 169 уникальных решений поставленной задачи.

Креатив и нетривиальные решения

Ростислав Чернаков, технический директор Rutube: «Специально для такого масштабного проекта, как «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» мы подготовили уникальный кейс, заключающийся в разработке качественной рекомендательной системы, которая помогала бы пользователям находить интересный контент. И я остался под большим впечатлением от высокого уровня креатива и нетривиальных решений, предложенных участниками. Каждая команда выложилась более чем на 100%, и мы будем рады увидеть самых перспективных из них в качестве специалистов видеохостинга Rutube».

В рамках регионального хакатона 22-24 сентября ИТ-специалисты и энтузиасты из Хабаровска предложат свои идеи по разработке моделей машинного обучения для рекомендательной системы Rutube.

Национальный видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг) — это крупнейшая российская площадка для просмотра и создания аудио- и видеороликов.

Rutube можно смотреть на разных устройствах: ПК, смартфоне, планшете, «умном» телевизоре. На площадке представлен разнообразный контент: развлекательные и обучающие видео, документальные фильмы, концерты, обзоры видеоигр, трансляции с важных событий, короткие вертикальные видео, лайфхаки, рецепты, музыка, спортивные игры, мультсериалы, трейлеры, телешоу.

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