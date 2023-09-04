Россияне создали «первый в мире» транспорт, управляемый с помощью мысли. Видео

В России состоялся эксперимент по управлению транспортом буквально силой мысли. В испытании участвовал электросамокат от сервиса Whoosh и специальное устройство для контроля состояния головного мозга. Тест завершился успешно – авторы идеи доказали, что управлять самокатом можно одними лишь мыслями, не используя органы управления.

У россиян все получилось

В России успехом завершился эксперимент по управлению транспортным средством силой мысли, сообщили CNews в отечественной компании Neiry. В испытании принимали участие современный электросамокат Segway Ninebot, предоставленный сервисом аренды самокатов Whoosh, и специальный трекер для головного мозга Headband, разработанный компанией Neiry.

Эксперимент был поставлен двумя операторами – один надевал на голову трекер Headband и ездил на самокате, а второй удаленно контролировал процесс при помощи ноутбука. Разработка Neiry была подключена к мобильному ПК при помощи специализированного API-интерфейса, при помощи которого показатели, зафиксированные Headband, передавались на ноутбук для дальнейшей интерпретации.

Фото: Neiry Трекер Headband от Neiry

Как заявили CNews представители Neiry, ранее никто не ставил подобные эксперименты. Связать электросамокат и трекер для мозга не пытались не только в России, но и за ее пределами. В компании отметили также, что прототип был собран разработчиками Whoosh. «Там было несколько итераций. Сам прототип был собран за две недели», – рассказали CNews в Neiry.

Ехать без рук

Трекер Headband, по словам разработчиков, относится к классу нейроустройств, и его основная задача – бороться со стрессом и удерживать фокус внимания на сложных задачах. С технической точки зрения умная повязка на голове человека, созданная инженерами Neiry, считывает показатели электроэнцефалограммы головного мозга, а специализированное ПО и алгоритмы Neiry в дальнейшем определяют состояние человека. Например, Headband способна выявить признаки падения концентрации внимания, рост уровня стресса или когнитивную нагрузку.

В ходе эксперимента повязка Headband отслеживала в первую очередь концентрацию внимания оператора, управлявшего самокатом, а на ноутбуке эти данные увязывались со скоростью самоката по схеме с прямой зависимостью. Иными словами, считав альфа- и бета-ритмы головного мозга и интерпретировав их в понятные программному обеспечению на ноутбуке команды, повязка Headband позволяла уменьшить скорость при падении концентрации внимания и, наоборот, увеличить скорость при ее росте.

Наглядная демонстрация возможностей российских нейротехнологий

Таким образом, чем лучше водитель самоката был сосредоточен на движении и дороге, тем быстрее он ехал, при появлении в поле его зрения различных отвлекающих факторов и препятствий он терял концентрацию, и самокат под ним замедлялся.

Двигаться дальше пока некуда

В эксперименте Whoosh и Neiry участвовал только лишь самокат, но на данном этапе полученные результаты практическое применение не найдут, по крайней мере, в экосистеме Whoosh. Представители Neiry сообщили CNews, что в настоящее время у Whoosh нет планов по массовому использованию нейроуправления своими самокатами.

Также следует отметить, что в испытаниях участвовала только повязка HeadBand, тогда как у Neiry есть еще один вид трекера для мозга – наушники Headphones, способные выполнять те же действия, что и Headband в дополнение к возможности воспроизводить музыку по Bluetooth.

Редакция CNews обратилась в Neiry с вопросами о выборе модели трекера и партнера для проведения эксперимента (арендой самокатов в России занимается, к примеру, еще и «Яндекс»). В компании ответили, что сотрудник (Искандар Амери, Product Marketing Manager в Flipper Devices), который купил себе устройство Headband, в тот момент работал в Whoosh. Вместе с Сергеем Шилиным, руководителем отдела разработки электроники и встроенного ПО Whoosh они создали работаюший прототип самоката. На вопрос редакции о планах компании по тестированию трекеров в связке с другими видами транспорта представители Neiry ответили, что, безусловно, будут работать в этом направлении, «когда в законодательстве России будут прописаны нормы для автопилота, и такого транспорта на дорогах станет больше».

Повторить может каждый

Технические подробности эксперимента, в частности, как именно была реализована связка «трекер – компьютер», и какой софт использовался для интерпретации сигналов Headband, авторы не уточняют. Однако теоретическая возможность проделать нечто подобное есть у каждого – приобрести электросамокат в современной России не составляет труда, а в конце августа 2023 г., как сообщал CNews, начались массовые продажи и трекеров Neiry, притом как Headband, так и Headphones.

Создатель устройств, компания ООО «Нейри», была основана в июле 2019 г. На разработку трекеров ей понадобилось немногим более трех лет – и повязка, и наушники стали доступны для тестирования и предварительного заказа в ноябре 2022 г. На предзаказ было выделено 500 устройств, купить их можно было только по приглашениям. Спустя девять месяцев новинки Neiry поступили в розничную продажу., но их цена выросла с 22,5 тыс. руб за Headband и 32,5 тыс. руб. за Headphones на этапе предзаказа до 70 и 100 тыс. руб. соответственно.