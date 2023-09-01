Работа МФЦ парализована: Десятки тысяч россиян пишут заявление на отказ от сбора биометрии

К концу лета 2023 г. в России возник ажиотажный спрос на услугу по отказу от сбора и хранения биометрии. Количество желающих оставить государство без своих фотографий и образца голоса исчисляется десятками тысяч, в некоторых регионах работа МФЦ остановилась из-за столь резкого наплыва посетителей. Всему виной информация в Сети, что получить такую услугу можно до 1 сентября 2023 г., после чего вся биометрия направится прямиком в ЕБС и за россиянами начнется массовая слежка. Власти до последнего не боролись со слухами, что спровоцировало волну паники среди россиян.

Россияне: нам не нужна биометрия

В России в считанные дни до невероятных масштабов вырос спрос среди россиян на услугу по отказу от сбора и хранения своей биометрии сторонними организациями. Получить ее можно в ближайшем многофункциональном центре (МФЦ), но приблизительно в середине лета 2023 г. в Сети получила распространение информация, что написать заявление об отказе можно будет лишь до 31 августа 2023 г. включительно.

Сообщения об этом лавиной накрыли весь Рунет благодаря репостам в социальных сетях и мессенджерах и публикациям в региональных СМИ, что помогло выявить истинное отношение россиян и к сбору биометрии как таковому, и к Единой биометрической системе в целом. Она и раньше особо не пользовалась спросом среди россиян, но только теперь стал понятен истинный масштаб.

Как пишет «Коммерсант», 31 августа 2023 г. в МФЦ образовались гигантские очереди из желающих успеть до конца рабочего дня написать заявление на отказ от сбора и хранения биометрии. Количество таких желающих исчислялось не сотнями и даже не тысячами, а десятками тысяч, и это при том факте, что 31 августа 2023 г. – это будний, то есть рабочий день.

Согласно действующему в России законодательству, к биометрическим данным относятся запись голоса и изображение лица. Эта информация приравнивается к персональным данным. Ее собирают, например, банки, а у государства с 2018 г. есть Единая биометрическая система для ее хранения.

Фото: Федеральная территория "Сириус" МФЦ не могут отбиться от желающих оставить государство без доступа к своей биометрии

Право на отказ от сбора биометрии, как сообщал CNews, россияне получили 1 июня 2023 г. В этот день в России вступили в силу соответствующие положения закона об идентификации и аутентификации физических лиц. В тексте закона ничего не говорится о том, что это право у россиян отнимут 1 сентября 2023 г.

Официальный ответ МФЦ

1 сентября 2023 г. в 9:00 по Москве журналист CNews позвонил на горячую линию многофункциональных центров «Мои документы» в нескольких российских регионах, в частности, в Нижнем Новгороде, Самаре и Волгограде. Дозвониться до оператора удалось лишь в Волгоградской области.

На вопрос CNews, можно ли сегодня прийти и написать заявление на отказ от сбора и хранения биометрии, представитель МФЦ заявила, что никаких ограничений для этого нет. По ее словам, сделать это можно в любое удобное время в пределах графика работы многофункционального центра. Она добавила также, что обратившемуся за этой услугой россиянину на руки будет выдан оригинал его заявления с «живой» подписью сотрудника центра, принявшего его, а сам запрос будет направлен в электронном виде.

Как пишет «Коммерсант», удалить биометрические данные можно и через «Госуслуги» в разделе «Биометрия» в личном кабинете. Сотрудник издания обратил внимание на то, что даже у тех, кто сдавал биометрию в банках, в личном кабинете «Госуслуг» написано «Биометрические данные не зарегистрированы».

Причины паники

Появившаяся в середине июля – начале августа 2023 г. информация о невозможности отказаться от сбора и хранения биометрии очень быстро настроила россиян против ЕБС, а подогрел их нежелание делиться биометрией с кем бы то ни было еще и тот факт, что власти требуют от банков передать биометрию своих клиентов не позднее конца сентября 2023 г.

Фото: Сбербанк Банки и компании заверяют всех, что биометрия - это безопасно и удобно. Но у россиян свое мнение на этот счет

Это огромное количество информации – в закромах банков хранится биометрия десятков миллионов россиян, будь то фотографии или образцы голоса. Как пишет «Коммерсант», у одного только Сбербанка во владении база биометрии 30 млн человек. Напомним, что именно Сбербанк осенью 2019 г. допустил крупнейшую за все существование России и российской банковской системы утечку персональных данных клиентов – в свободном доступе оказалась информация о 60 млн россиян.

Властям почти все равно

Государство со своей стороны на протяжении нескольких недель никак не реагировало на распространение в Сети информации о невозможности отказаться от сбора и хранения биометрии после 31 августа 2023 г., что лишь увеличивало градус паники среди населения. Так, всего за несколько дней в мессенджерах получили широчайшее распространение сообщения о том, что с 1 сентября 2023 г. за россиянами будут следить повсеместно – фотографировать их через камеры банкоматов, а также записывать их голоса через некие звонки от «Ростелекома». Опровержений этой информации от властей не поступало в течение длительного времени.

Лишь за неделю до конца лета 2023 г. чиновники обратили на происходящее свое внимание и срочно начали публиковать сообщения с опровержениями. Например, пресс-служба московских МФЦ только 26 августа 2023 г. (в субботу) заявила об «отсутствии ограничений и распространяемой ложной информации». Действия это не возымело – по информации издания, в одном только МФЦ в столичном Беляево 30 августа 2023 г. было как минимум 40 желающих поскорее написать заявление на отказ от сбора и хранения информации.

При этом сам МФУ, пишет издание, совершенно не желал помогать россиянам в решении этого вопроса. Всем, кто пришел с ним, было указано на дверь по причине якобы не работающей программы.

Решать вопрос с успокоением граждан пришлось и региональным СМИ – в конце августа 2023 г. редакция CNews фиксировала рост публикаций на эту тему, в которых говорилось, что распространяемая в интернете информация к реальности отношения не имеет.

Доверия у россиян не осталось

Всего за полтора-два месяца градус недоверия ко всему, что связано с биометрией, в России зашкалил. Как пишет «Коммерсант», специалисты МФЦ различных регионов называют спрос на услугу по отказу от сбора и хранения биометрии не иначе как ажиотажным.

Например, в июле 2023 г. МФЦ Башкортостана соответствующих запросов было в пределах 5000, а месяцем позже их стало почти втрое больше – 14 тыс.

В Дагестане всего за 10 дней, с 21 по 30 августа 2023 г. включительно МФЦ приняли около 11 тыс. таких заявлений. Для сравнения, с 1 января по 20 августа 2023 г. их было всего лишь 4000.

И подобное происходит по всей стране. Спрос настолько огромный, что работа некоторых МФЦ Иркутской области, по данным местных властей, была парализована из-за наплыва желающих лишить государство и силовиков доступа к своей биометрии.

С чего все начиналось

Система ЕБС существует с 2018 г. (первые тесты системы прошли в декабре 2017 г., а официальный ее запуск состоялся 1 июля 2018 г.), но россияне не желают пополнять ее своей биометрией. Достоверной информации о том, о скольких гражданах России она хранит сведения, в свободном доступе не было. На конец 2020 г. в ней содержались данные о 160 тыс. россиянах – приблизительно об 1% всего населения страны.

В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом № 572 о порядке работы Единой биометрической системы. Новый документ обязывает компании, собирающие биометрию, передавать ее в ЕБС, с уведомлением россиян минимум за 30 дней до момента передачи. Сбербанк в числе первых стал исполнять новые требования,

Нынешнее законодательство с 1 июня 2023 г. позволяет россиянам отказываться от сбора биометрии, и никаких ограничений по срокам подачи такого заявления в нем не предусмотрено. Однако банки действительно обязаны передать биометрию своих клиентов в ЕБС не позднее 30 сентября 2023 г.

По оценке Центра биометрических технологий (ЦБТ), на начало осени 2023 г. различные компании и организации накопили 75 млн экземпляров биометрии, и это только фотографий лиц. В ближайшее время эта информация действительно может оказаться в составе ЕБС, но у россиян, желающих не допустить этого, пока есть возможность оставить государство без своей биометрии на законных основаниях.