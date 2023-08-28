Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас»

Гендиректор компании-интегратора решений на базе «1С» получил 5% акций группы компаний «Борлас». Сделка позволит объединить усилия для удовлетворения спроса российских компаний по миграции на платформу «1С» в условиях ухода иностранных вендоров с отечественного рынка.

Новый владелец «Борласа»

Как выяснил CNews, генеральный директор интегратора ERP-решений на базе «1С» ООО «Эдит про» Дмитрий Кичко получил 5% акций ООО «Борлас АФС» («Борлас — аналитические и финансовые системы»). Информация об этом следует из «Контур.фокуса», ее также подтвердили в «Эдит про».

Прочими владельцами «Борлас АФС» являются «Софтлайн» (50,1%) и Алексей Ананьин, президент «Борласа» (ему принадлежит 44,9%). Кичко приобрел долю у Ананьина. Финансовые условия сделки не раскрываются. Предположительно, сделка была осуществлена в формате обмена активами.

«Борлас АФС» является управляющей компанией, которой принадлежат все дочерние общества группы «Борлас», утверждает представитель «Эдит про». В группу входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит про».



«Сделка была продиктована необходимостью активного развития на рынке 1С-консалтинга», — заявили CNews в «Эдит про».

В условиях ухода иностранных ERP-вендоров спрос заказчиков на решения «1С» растет. По прогнозу «Эдит про», 2023 г. станет годом «1С» и нишевых ERP-продуктов.

Обмен активами «Борлас» и «Эдит про»

Перераспределение активов между «Борлас» и «Эдит про» началось в 2021 г. В декабре 2021 г. «Борлас» приобрела долю интегратора «Эдит про» в 25,01%. В рамках сделки компании создали центр цифровой трансформации на базе «1С». Он занялся корпоративными проектами, используя программные продукты на платформе «1С».

Фото: «Борлас» У группы компаний «Борлас» новый владелец

А в сентябре 2022 г. «Борлас» увеличила долю уставного капитала в «Эдит про» до 50,1%, а «Эдит про» получила долю 49,9% в компании группы «Борлас» — ООО «Центр цифровой трансформации» («ЦЦТ»).

Также в июле 2023 г. «Софтлайн» закрыла сделку по приобретению 50,1% доли в группе «Борлас». Это позволит обеим компаниям расширить круг потенциальных клиентов и спектр предлагаемых им услуг.

Чем занимаются «Борлас» и «Эдит про»

«Борлас» работает на ИТ-рынке на протяжении 30 лет и предоставляет услуги по управленческому и ИТ-консалтингу, внедрению комплексных систем управления, бизнес-приложений и PLM-решений, построению ИТ-инфраструктуры, комплексных систем безопасности, а также облачных сервисов и технической поддержке внедренных решений.

Согласно базе «Контур.фокус», выручка ООО «Борлас АФС» по итогам 2022 г. составила 287,1 млн руб. (на 59% менее, чем по результатам 2021 г.) при чистой прибыли 9 млн руб. Группа «Борлас» входит в CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2022, ее совокупная выручка по итогам 2022 г. составила 3,96 млрд руб.

Согласно официальному сайту компании, «Эдит про» более 10 лет специализируется на разработке, внедрении и поддержке систем на базе «1С». Прежде всего, речь идет об электроэнергетической отрасли, коммунальном хозяйстве и сфере оказания услуг. Среди клиентов компании — «Россети Ленэнерго», «Русгидро», сеть магазинов «Магнит», «Сбербанк-сервис» и другие государственные и коммерческие организации.

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Эдит про» образована 24 апреля 2018 г. в Краснодаре. Гендиректором компании заявлен Дмитрий Кичко. Учредителями являются ООО «Борлас АФС» (75,1%) и Дмитрий Кичко (24,9%). По итогам 2022 г. выручка компании достигла 301,9 млн руб. (на 38% менее, чем по результатам 2021 г.) при чистой прибыли 5,3 млн руб.