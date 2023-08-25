Вышло обновление отечественной облачной платформы для бизнеса

Компания «Базис» обновила свою платформу для построения динамической инфраструктуры «Базис.DynamiX» до версии 3.8.7. В новой версии разработчики добавили ряд функций, упрощающих работу администратора, ускоряющий общую работоспособность системы и ее эргономичность.



Что нового?

Вышла новая версия «Базис.DynamiX» – платформы для построения динамической инфраструктуры. Система была переработана с учетом ускорения параметров быстродействия. Заказчики «Базис.DynamiX» ставят перед продуктом новые задачи, в связи с чем появились площадки с более чем 180 узлами виртуализации. Для мониторинга таких крупных площадок был переработан механизм для сбора и обработки метрик – на платформе появился микросервис для сбора мониторинга, было ускорено получение журналов действий пользователя. В целом, в новой версии был ускорен и улучшен сбор метрики потребления ресурсов платформы. Как показатель – для 5000 ВМ ответ платформы ускорился в 10 раз.

В платформу автоматически устанавливаются пакеты для работы с SEP типа Shared для узла (Ubuntu 18.04) и настраиваются соответствующие фоновые службы. При этом конфигурация lvm и sanlock остаётся за администратором при подключении первых SEP SHARED. Для устанавливаемых площадок автоматически включается автодополнение для Кластера Kubernetes (kubectl) на всех узлах контроллеров.

В целом, новая версия стала более удобной в эксплуатации и с точки зрения интерфейса, и логики работы

Был значительно переработан графический интерфейс: в рамках унификации продуктовой линейки, для продукта «Базис.DynamiX» был разработан новый UX дизайн, который отвечает последним трендам в области UX для инфрафрастуктурного ПО.

Выросла эффективность использования дискового пространства: была добавлена возможность располагать диски платформенных балансировщиков нагрузки на локальных дисках вычислительных узлов. Хранение дисков балансировщиков нагрузки теперь возможно на вычислительном узле, на котором запускаются БН (ранее использовалось хранение на СХД), а на вычислительные узлы добавлены образы БН. Добавлена возможность резервного копирования дисков силами платформы.

Обновления получила и пакетная база для слоя виртуализации и слоя предоставления дисковых ресурсов через shared SEP. Новый функционал учитывает наличие узлов Consumer и предотвращает возникновение ошибки. Помимо этого, была добавлена обработка ситуации с освобождением ресурсов платформы для диска ВМ при внутреннем (не через платформу) выключении ВМ, а также реализована презентация образов на SEP только при необходимости. Последнее помогает экономить ресурсы системы для исполнения других операций.

Была добавлена возможность добавлять несколько сетевых подключений при создании ВМ. Разработчики создали шаблон XML виртуальной машины с поддержкой параметра “customFields”, который передает разрешённые платформой значения для управления ВМ.

Экосистема для бизнеса

В целом, новая версия стала более удобной в эксплуатации и с точки зрения интерфейса, и логики работы. Система работает быстрее и расходует меньше ресурсов.

«Мы провели огромную комплексную работу по улучшению функционирования нашего продукта, повысили скорость и удобство навигации. Для пользователя-администратора платформа стала значительно более удобной, выросла степень защищенности системы, сократилось количество ошибок. Мы продолжим развивать свои продукты. Для нас в «Базис» особенно важно показать, что у компании долгосрочные и масштабные планы развития, мы не просто разрабатываем отдельные решения, а создаем полноценную экосистему, в которой клиенты получают как готовые продукты, так и инструменты для создания собственных решений, а также поддержку и сервис», – пояснил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».