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Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда

у«Софтлайн» потратил 5,9 млрд руб. на приобретение группы компаний Bell Integrator, специализирующейся на заказной разработке ПО. Эксперты предупреждают, что сделка ведет к монополизации критического важного сегмента рынка разработки ПО в рамках одной компании.

Как «Софтлайн» покупал Bell Integrator

Компания «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения группы Bell Integrator, одного из лидеров российского рынка заказной разработки. Сделка была произведена в июне 2023 г. Предметом сделки стали 100% в ряде компаний группы - АО «Бэлл Интегратор», АО «Белл Интегратор», ООО «Бэлл Интегратор Иновации», «Бэлл Интегратор Сервис», ООО «Би Телеком Солюшенс» и ООО «Би Сервис».

Также было приобретено белорусское ООО «Бэлл Интегратор». В момент сделки «Софтлайн» выплатил 4,341 млрд руб. Еще 726 млн руб. являются отложенным возмещением и 807 млн руб. - условным вознаграждением. То есть общая сумма сделки составляет 5,87 млрд руб.

Чем известен Bell Integrator

Bell Integrator оказывает услуги по заказной разработке, тестированию качества ПО и приложений, а также услуги по обслуживанию и технической поддержке ПО. Среди клиентов компании - 25 «ведущих финансовых организаций России». Два юридических лица группы - АО «Бэлл Интегратор» и «Бэлл Интегратор Инновации» - являются резидентами Сколково. После сделки штат разработчиков «Софтлайн» достиг 3 тыс. человек.

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Покупка заказного разработчика ПО Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 млрд рублей

Группа Bell Integrator основана в 2003 г. Основное юридическое лицо групп АО «Бэлл Интегратор» создано в 2013 г. На тот момент его учредителем был Андрей Коробицын, занимавший тогда же пост гендиректора компании (данные из базы «Контур - Фокус»).

Мнение эксперта

По мнению директора ИТ-компании NooSoft Виталия Лажинцева, сумма сделки выглядит адекватной. «Но сама сделка ведет практически к монополизации и сосредоточению в рамках одной группы компаний еще одного сегмента разработки ПО, критически важных сервисов и инфраструктуры», - предупреждает Лажинцев.

Как «Софтлайн» скупал специалистов по заказной разработке ПО

«Софтлайн» не в первый раз покупает компании, специализирующиеся на заказной разработке ПО. В 2020 г. им был приобретен аутсорсинговый бизнес Alpana Group (бывшая «АйТи»). Сумма сделки составила 180 млн руб., по ее результатам в штат «Софтлайн» вошло 180 ИТ-специалистов.

В 2019 г. «Софтлайн» приобрела базирующиеся в Удмуртии ИТ-компании «Центр высоких технологий» (ЦВТ) и «Инженерная информатика», сумма сделки составила $900 тыс.

В 2022 г. была приобретена базирующаяся в Костроме ИТ-компания ММТР, специализирующаяся на разработке ПО с фокусом на автоматизацию бизнес-процессов и тестирование обеспечения качества. Сумма сделки составила $2,7 млн.

Игорь Королев

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