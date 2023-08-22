Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру

Суд приговорил совладельца группы компаний, специализирующихся на инфраструктурных проектах в области автоматизированных систем управления, ИТ, телекоммуникаций и энергетики, к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество с кредитными средствами. Адвокат подсудимого считает, что в обвинительном заключении нет доказательств того, что невозвращенные займы были похищены.



Суд приговорил

Савеловский суд Москвы приговорил исполнительного вице-президента и миноритарного акционера группы компаний Active CIS Руслана Кряжева к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами, как сообщили «Ведомости». Бизнесмену предстоит провести четыре года в колонии, так как год домашнего ареста зачтется ему как полгода отбытого срока в колонии общего режима. Обвинение запрашивало в качестве наказания 9 лет лишения свободы.

Active CIS специализируется на разработке и реализации комплексных инфраструктурных проектов в области промышленной автоматизации (АСУ ТП), информационных технологий, телекоммуникаций и энергетики. Потерпевшая сторона в этом деле — «Альфа-банк». Судья Дмитрий Неудахин удовлетворил его иск о возмещении ущерба в 2,5 млрд руб.

Адвокат Сергей Сафронов пояснил изданию, что его доверитель Кряжев обвиняется в получении кредита обманным путем, при этом в должности вице-президента Active CIS он отвечал за исполнение проектов группы компаний, выполнял поручения владельца Active CIS Сергея Преснякова. Работой с финансами и привлечением кредитных средств занимался другой партнер — Алексей Прудников и его подчиненные, к которым у правоохранительных органов претензий нет.

По словам защитника в обвинительном заключении нет никаких доказательств того, что невозвращенные займы были похищены.

Уголовное дело

Уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования на сумму более 900 млн руб. было возбуждено 25 июня 2019 г. в отношении неустановленных лиц. Кряжев был отправлен под домашний арест в рамках этого дела осенью 2019 г. Он был готов к сотрудничеству со следствием.

Фото: wirestock на Freepik Суд обвинил Кряжева в получении кредита обманным путем и приговорил к 4,5 годам лишения свободы

Владелец Active CIS Пресняков, по версии следствия, был организатором преступной группы, которая через фиктивные сделки вывела из России крупные денежные средства в офшор. Об этом писал ТАСС в апреле 2020 г., когда Преснякова заочно арестовали сроком на два месяца и объявили в международный розыск. Обвинение было предъявлено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере»).



Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Ущерб в рамках этого дела на апрель 2020 г. оценивался в более, чем 900 млн руб. «Сумма может возрасти до 10 млрд руб.», — отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Проекты подсудимого

Российская группа компаний Active CIS, основана в 2003 г. Пресняковым и специализируется на разработке и реализации комплексных инфраструктурных проектов в области АСУ ТП, информационных технологий, телекоммуникаций и энергетики. Так она себя позиционирует на рекрутинговом сайте HeadHunter. Сайт Active CIS сотруднику CNews открыть не удалось.

В апреле 2017 г. «Ведомости» писали, что Пресняков и Кряжев оказались среди бенефициаров крупнейшего проекта по импортозамещению в российской легкой промышленности – Ивановского полиэфирного комплекса (ИПК). ВЭБ одобрил ИПК кредит на 20,4 млрд руб. в декабре 2016 г. на 13 лет, сообщал Минпромторг. Помимо этого собственники комплекса должны были вложить в проект более 5 млрд руб. собственных средств.

В 1990 гг. Кряжев работал в структурах российской нефтяной компании «Юкос», совладелец и глава которой Михаил Ходорковский был арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 г.