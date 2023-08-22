Маркетплейсы предложили «Почте России» альтернативу, чтобы не платить ей 0,5% от оборота

Маркетплейсы предложили «Почте России» обеспечить ее заказами на оказание сервисных услуг вместо обязательного платежа в 0,5% с оборота на поддержку убыточной сети почтовых отделений.



Предложение альтернативы

Маркетплейсы и интернет-магазины предложили «Почте России» «неденежную» альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота, сообщили «Ведомости». Компании обсуждают возможность обеспечить «Почту» заказами на сопоставимую сумму на оказание сервисных услуг. Речь может идти о передаче «Почте» части междугородных доставок или права на использование складов.

По подсчетам «Почты», общая сумма отчислений на инфраструктуру могла бы составить до 28 млрд руб. в год. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сказал изданию о своих сомнениях в том, что оператор сможет заработать на предложенных в качестве альтернативы услугах такую сумму. Более реалистичным уровнем заработка Бурмистров видит сумму в 3-4 млрд руб. со всех маркетплейсов в год.

Все эти механизмы обсуждаются в течение августа, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом консультаций. По словам источников в двух крупных маркетплейсах, переговоры идут «непросто».

Платеж на инфраструктуру

В середине марта 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, как писал «Интерфакс».

Фото: Почта России Маркетплейсы хотят покупать дополнительные услуги «Почты России» вместо обязательного платежа на поддержание отделений в сельской местности

Сократить сеть отделений компания, согласно законодательству, не может, а ее содержание обходится в соответствии с утвержденными государством нормативами в 29 млрд руб. Убыток «Почты России» за 2022 г. по МСФО составил 30,4 млрд руб.

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков в письме главе Шадаеву предложил механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции. Об этом сообщение агентства появилось в мае 2023 г.

Согласно этой инициативе, владельцы маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет 1 млрд руб. и выше, должны будут уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров.

Аналогичный механизм существует в телеком-отрасли: все операторы связи РФ отчисляют по 1,2% выручки в резерв универсальной услуги связи (УУС), за счет этих средств «Ростелеком» реализует программу устранения цифрового неравенства в отдаленных и сельских поселениях.

ФАС выступила против платежей маркетплейсов «Почте России», сообщали «Известия» в июле 2023 г.

Что хотят маркетплейсы

Интернет-магазины и маркетплейсы не устраивает сам подход, при котором их могут обязать платить конкуренту, отмечает один из собеседников «Ведомостей».

Представитель Wildberries подтвердил изданию, что в маркетплейсе готовы к «использованию инфраструктуры «Почты России» на взаимовыгодных коммерческих условиях для роста ее доходов». Представители Ozon и «Яндекс.маркета» воздержались от комментариев.

В августе 2023 г. CNews писал, что сортировочный центр «Почты России» в Казани будет хранить, сортировать и передавать для отгрузки в пункты выдачи заказы продавцов «Яндекс.маркета». Объем может составить 1,35 млн заказов в месяц.

По словам источника «Ведомостей», знакомого с инфраструктурой «Почты России», оператор может предложить маркетплейсам отделения, склады и логистические центры, межрегиональную перевозку и информационные сервисы.



В основном маркетплейсам было бы интересно использовать возможности доставки «Почты» в отдаленные районы, но в последнее время инфраструктура маркетплейсов существенно расширилась, отметил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики». Также «Почта» может предложить свои услуги при трансграничной торговле, отметил он.

Обсуждение вариантов продолжится осенью, сообщил изданию глава комитета Госдумы по информтехнологиям, член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн: «В начале сентября «Почта» и маркетплейсы должны будут представить итоги проработки».