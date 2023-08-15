В России создан полностью суверенный умный дом, работающий на отечественной платформе

Сбербанк начал продажи устройств умного дома, работающих через его собственно облако. Это смарт-кнопка, всевозможные датчики и хаб, объединяющий все эти гаджеты. Они работают по открытому протоколу Zigbee и потому совершенно не боятся санкций, как ранние устройства «Сбера» – в мае 2022 г. их отключили от китайского облака Tuya.

Сбербанк сделает дом умным и импортонезависимым

Сбербанк сообщил CNews о создании новой линейки устройств умного дома под брендом Sber. Гаджеты не привязаны к иностранным сервисам и сопряжены с отечественной облачной платформой «Сбера», что исключает влияние на их работу зарубежных санкций.

Новое семейство устройств – это Wi-Fi-розетка с защитой от повышенного напряжения, управляющий хаб, сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности. Все перечисленные новинки, помимо розетки, работают по открытому протоколу Zigbee, на который тоже не распространяются санкции – его также можно встретить в современной технике умного дома от «Яндекса».

Новинки Сбербанка – это плод труда инженеров компании ООО «Салютдевайсы». Ранее это была «дочка» самого Сбербанка, которая создавала для него различные гаджеты и носила название SberDevices. Как сообщал CNews, переименование компании состоялось в августе 2022 г., а в январе 2023 г. Сбербанк продал «Салютдевайсы». Теперь компания является сторонним партнером банка по разработке умных устройств.

Сбербанк вышел на рынок устройств умного дома в феврале 2021 г. В его ассортименте имеются лампочки, розетки, светодиодные ленты и другие гаджеты, которыми можно управлять на расстоянии, к примеру, со смартфона.

Что умеют новинки

Ответ на вопрос о функциях большинства новинок Сбербанка содержится в их наименовании – это касается в первую очередь датчиков открытия, движения, влажности и температуры. Что касается розетки, то она позволяет управлять подключенными в нее приборами на расстоянии, например, создавать сценарии включения и отключения с привязкой ко времени суток. Или же к ней можно подключить увлажнитель воздуха, и научить его включаться при падении влажности в помещении ниже 30%. Розетка снабжена защитой от перегрева и повышенного напряжения.

Умный хаб Сбербанка предназначен для объединения всех умных устройств в одну сеть по протоколу верхнего уровня Zigbee 3.0. В основе этого протокола лежит беспроводной стандарт связи IEEE 802.15.4, а сам он разрабатывается с 2004 г. На начальном этапе Zigbee позиционировался как альтернатива Bluetooth, но позже он стал нишевым – теперь его используют, по большей части, в устройствах умного дома. Среди его преимуществ – минимальное энергопотребление: в Сбербанке сообщили CNews, что работающие по этому протоколу датчики могут работать несколько лет без смены батарейки.

Управлять умными устройствами «Сбера» можно через специальное веб-приложение банка, что будет актуально для владельцев iPhone и iPad. Тем, кто предпочитает Android, банк позволит контролировать домашние смарт-гаджеты посредством приложений «Сбербанк онлайн» и «Салют для Android». В них можно создавать и настраивать сценарии, контролировать статус и пр.

Цена и доступность

На момент выхода материала из всех перечисленных новинок Сбербанка на сайте «Салютдевайсов» были доступны не все. Россиянам предлагалось купить хаб, сценарную кнопку, датчик движения и сенсор открытия двери или окна, а также датчик температуры и влажности. Смарт-розетка поступит в продажу позже – точные сроки разработчики и представители банка не называют.

Фото: Сбербанк Сенсор температуры и влажности

Самое дорогое устройство в новой линейке – это смарт-хаб стоимостью около 2500 руб. За каждый из датчиков, а также за умную кнопку Сбербанк просит приблизительно 1600 руб., а цена розетки пока не раскрывается. Также временно (до 15 сентября 2023 г.) есть возможность купить комплект из хаба и трех датчиков (но без смарт-кнопки) приблизительно за 4800 руб. – если приобретать их по отдельности, то итоговая цена составит около 7300 руб.

15 месяцев до цели

Переход на собственную импортонезависимую облачную платформу для умных устройств – это вынужденный для Сбербанка шаг. Он с марта 2022 г. находится под санкциями Запада, из-за чего его мобильные приложения регулярно удаляют из магазинов Google Play и Apple App Store.

Смарт-гаджеты «Сбера» тоже не смогли спрятаться от ограничений. Все ранее выпущенные банком умные устройства базируются на китайской платформе Tuya, и в начале мая 2022 г. все они разом потеряли возможность подключаться к ней. Казалось бы, Китай не вводил санкции против России, но факт остается фактом – доступ к Tuya Сбербанку был закрыт. Банк был вынужден прекратить продажи гаджетов, поскольку свои функции они перестали выполнять.

Стоит отметить, что в Сбербанке не стали уточнять, к какому именно облаку отныне подключаются его умные устройства. С высокой степенью вероятности это будет платформа SberCloud или, по-новому, просто Cloud.

Это дочернее предприятие Сбербанка (ООО «Облачные технологии»), облачный сервис, основанный в Москве в октябре 2016 г. и на начальном этапе принадлежавший ему через других «дочек» – юридические лица «Цифровые технологии» и «Цифровые активы». (данные ЕГРЮЛ).

В мае 2022 г. все дочерние предприятия Сбербанка вышли из списка учредителей SberCloud (данные «Контур.фокус»), а спустя всего месяц из названия SberCloud исчезла приставка Sber. После этого компания оперативно провела ребрендинг и сменила логотип.