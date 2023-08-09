Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентябряCNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября.
С докладами выступят:
Иван Карпов, директор по информационным технологиям, «Почта Банк»;
Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Член правления, НРД;
Елена Тятенкова, руководитель Дирекции развития и трансформации сети, Альфа-Банк;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, группа «Московская Биржа»;
Андрей Бессараб, руководитель центра экспертизы по оптимизации процессов офиса трансформации, «ОТП Банк»;
Юлия Носенко, директор по развитию открытых данных и экосистем, «Ассоциация ФинТех»;
Сергей Клековкин, заместитель начальника управления клиентской аналитики и развития инструментов CRM, лидер стрима «Корпоративный клиент 360», ВТБ;
Екатерина Полякова, директор по управлению портфелем проектов Группы CRM и клиентских данных Департамента технологического развития корпоративного бизнеса, ВТБ;
Ярослав Медокс, директор по информационным технологиям «Эс-Би-Ай Банк»;
Ренат Газимуллин, директор по развитию, SBS;
Владимир Баранов, генеральный директор, SBS.
Основные темы конференции:
Российский рынок банковской цифровизации
- Импортозамещение как повод избавиться от устаревших решений.
- Собственная разработка или заказное ПО: что выбрать?
- Как перейти на независимый стек с минимальными потерями.
- Информационная безопасность в банках: главные вызовы.
- Где взять и как удержать квалифицированные кадры?
Технологии для банков
- Что такое цифровой банк?
- Что делать со старыми АБС?
- Цифровые банковские платформы.
- Каких российских решений не хватает банкам?
- Чем заменить иностранные мессенджеры?
- Сервисы для клиентов и партнеров.
- Роботы и искусственный интеллект в банках.
- Как организовать разработку ПО в условиях кадрового голода?
- Виртуализация и облака в финансовом секторе.
Проекты в российских банках
- Реализация стратегии цифровой трансформации: шаг за шагом.
- Переход на отечественное ПО: практический опыт.
- Навстречу клиентам: цифровые банковские сервисы.
- Цифровизация бизнес-процессов и отказ от бумаги: экономический эффект.
- Цифровые сервисы для финансовых организаций.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.