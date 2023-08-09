Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

С докладами выступят:

Иван Карпов, директор по информационным технологиям, «Почта Банк»;

Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;

Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Член правления, НРД;

Елена Тятенкова, руководитель Дирекции развития и трансформации сети, Альфа-Банк;

Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;

Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, группа «Московская Биржа»;

Андрей Бессараб, руководитель центра экспертизы по оптимизации процессов офиса трансформации, «ОТП Банк»;

Юлия Носенко, директор по развитию открытых данных и экосистем, «Ассоциация ФинТех»;

Сергей Клековкин, заместитель начальника управления клиентской аналитики и развития инструментов CRM, лидер стрима «Корпоративный клиент 360», ВТБ;

Екатерина Полякова, директор по управлению портфелем проектов Группы CRM и клиентских данных Департамента технологического развития корпоративного бизнеса, ВТБ;

Ярослав Медокс, директор по информационным технологиям «Эс-Би-Ай Банк»;

Ренат Газимуллин, директор по развитию, SBS;

Владимир Баранов, генеральный директор, SBS.

Основные темы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации

Импортозамещение как повод избавиться от устаревших решений.

Собственная разработка или заказное ПО: что выбрать?

Как перейти на независимый стек с минимальными потерями.

Информационная безопасность в банках: главные вызовы.

Где взять и как удержать квалифицированные кадры?

Технологии для банков

Что такое цифровой банк?

Что делать со старыми АБС?

Цифровые банковские платформы.

Каких российских решений не хватает банкам?

Чем заменить иностранные мессенджеры?

Сервисы для клиентов и партнеров.

Роботы и искусственный интеллект в банках.

Как организовать разработку ПО в условиях кадрового голода?

Виртуализация и облака в финансовом секторе.

Проекты в российских банках

Реализация стратегии цифровой трансформации: шаг за шагом.

Переход на отечественное ПО: практический опыт.

Навстречу клиентам: цифровые банковские сервисы.

Цифровизация бизнес-процессов и отказ от бумаги: экономический эффект.

Цифровые сервисы для финансовых организаций.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.